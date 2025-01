O lateral-direito Emerson Royal entrou na mira do Galatasaray, que busca no mercado da bola um jogador para a posição. Segundo apuração do Lance!, o clube turco entrou em contato diretamente com o Milan, atual time do brasileiro, para abrir as negociações.

Inicialmente, a informação divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano foi negada pela assessoria do jogador. No entanto, após reunião com o Milan, ficou confirmado o interesse do Galatasaray em Emerson Royal ainda para esta janela.

- Sempre houve (interesse do Galatasaray), mas agora vieram com uma proposta. Desta vez, o Milan foi procurado diretamente. Não o agente dele, que é seu pai (Emerson Zulu) - escreveu o assessor de Royal.

O valor da proposta, no entanto, ainda não foi divulgado. De acordo com o estafe do lateral, esta não é a primeira vez que o clube turco tenta a contratação do brasileiro. O interesse inicial surgiu quando Emerson Royal ainda defendia o Tottenham, porém sem ofertas.

Emerson Royal chegou ao Milan no último ano após três temporadas pelo Spurs, onde disputou 101 jogos e marcou quatro gols. O vínculo com a equipe italiana vai até 30 de junho de 2028, com opção de extensão por mais um ano.

Desde que chegou à equipe italiana, o brasileiro se encaixou na posição, desbancando, inclusive, o capitão Davide Calabria na hierarquia. No início do ano, Emerson Royal levantou o título da Supercopa da Itália, superando a Inter de Milão de virada.

O desejo do Galatasaray em contratar o lateral surge devido à necessidade da equipe em reforçar a defesa na parte direita. Atualmente, a equipe tem dois nomes para a posição: Elias Jelert e Ali Turap Bulbul.

Além disso, os dirigentes do time turco creem que a chegada de Kyle Walker no Milan possa favorecer a negociação, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Walker pediu para deixar o Manchester City nesta janela para se juntar ao time da Itália.

O próximo desafio do Milan será pela Champions League nesta quarta-feira. Na 7ª rodada do torneio, o adversário será o Girona. Atualmente, a equipe italiana ocupa a 12ª posição na tabela de classificação com 12 pontos somados, sendo quatro vitórias e duas derrotas.

Confira o comunicado na íntegra

O Galatasaray tem demonstrado interesse em Royal desde que ele estava no Tottenham. Com o Milan evidenciado pelo seu recente título de campeão e Royal se destacando como o melhor da partida recentemente, as mais recentes investidas do time turco surtiram efeito.