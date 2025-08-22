menu hamburguer
Crystal Palace x Nottingham Forest: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

(Foto: Arte/Lance!)
Londres (ING)
Dia 22/08/2025
21:00
Crystal Palace e Nottingham Forest se enfrentam neste domingo (24), em jogo válido pela segunda rodada da Premier League. A bola rola às 10h (de Brasília) no Selhurst Park, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Na primeira rodada do campeonato, o Crystal Palace empatou sem gols com o Chelsea, em Stamford Bridge. No meio da semana, derrotou o Fredrikstad FK-NOR, pela partida de ida da fase de playoffs da Conference League. Porém, durante a semana, o clube perdeu um dos principais jogadores: Eberichi Eze. O meia inglês foi vendido ao Arsenal por 70 milhões de euros e já não esteve na partida contra os noruegueses, na quinta-feira (21).

O Crystal Palace empatou em 0 a 0 com o Chelsea pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Do outro lado, o Nottingham Forest começou o Campeonato Inglês com vitória, ao derrotar o Brentford, por 3 a 1, com dois gols do artilheiro Chris Wood. Mas nos bastidores, a relação entre o treinador da equipe, Nuno Espírito Santo, e o dono do clube, Evangelos Marinakis, está publicamente ruim, com o comandante português indo a público reclamar dos reforços que pediu, mas que não foi atendido.

O Nottingham Forest venceu o Brentford por 3 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Nottingham Forest pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace x Nottingham Forest
Premier League — 2ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londes (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e do Disney+
🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes); Samuel Barott (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner):
Henderson; Lerma, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Devenny; Mateta

Nottingham Forest (Técnico: Nuno Espírito Santo):
Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Ficha do jogo

Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NOT
2ª Rodada
Premier League
Data e Hora
domingo, 24 de agosto, às 10h (de Brasília)
Local
Selhurst Park, em Londes (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick e Adam Nunn
Var
Paul Tierney
Onde assistir

