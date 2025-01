Após a conquista do título da Supercopa da Itália, sobre a Internazionale, na última segunda-feira (6), o técnico do Milan, Sérgio Conceição, viralizou nas redes sociais da equipe italiana. O português aparece no vídeo de forma descontraída, fazendo uma dancinha e com um charuto no vestiário dos Rossoneri.

No vídeo vemos o recém-contratado, Sérgio Conceição fazendo uma dancinha, com um charuto na boca ao lado dos jogadores e comissão técnica do Milan.

Como foi o jogo

O clássico de Milão foi franco no primeiro tempo, com os dois times se propondo ao ataque. Pelo lado do Milan, Pulisic era o mais acionado, em passes longos pelo flanco esquerdo; na Inter, as jogadas eram trabalhadas em passes rápidos, mas os chutes na direção do gol eram escassos. Ainda assim, a Inter foi para o vestiário em vantagem. Aos 46, Taremi recebeu de frente para o gol e rolou na direita para Lautaro Martínez, que cortou dois marcadores e chutou no canto esquerdo.

O gol no fim do primeiro tempo era um indicativo de que o Milan voltaria tentando fazer marcação no campo ofensivo, mas bastaram dois minutos para o que estava ruim se tornar pior: Taremi recebeu lançamento em profundidade e tocou no canto esquerdo na saída de Maignan, ampliando para 2 a 0.

O Milan, porém, não se entregou. Aos 7, Theo Hernández bateu falta frontal e descontou. E a partir daí o que se viu foi um time que não abdicou de forçar o gol de empate, mesmo que isso significasse abrir espaços para os contragolpes da Inter. A pressão rendeu resultado. Aos 35, Pulisic recebeu quase na marca da cal, girou o corpo e empatou. E, aos 48, Tammy Abraham marcou o gol da virada — e do título.

Jogadores do Milan comemoram gol da virada na Supercopa da Itália (Foto: Fadel Senna / AFP)

A equipe rossoneira chegou ao oitavo título da competição e quebrou uma série de três conquistas seguidas da Internazionale. No próximo sábado (11), o agora campeão da Supercopa da Itália Milan recebe o Cagliari buscando recuperação, já que a equipe ocupa apenas a 8ª colocação, com 27.

