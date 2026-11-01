O futebol espanhol é marcado por rivalidades que ultrapassam as quatro linhas. Entre elas está o Dérbi Basco, confronto entre Athletic Bilbao e Real Sociedad que representa a disputa histórica entre duas das principais cidades do País Basco: Bilbao e San Sebastián. Neste domingo, dia 1º, os rivais voltam a se enfrentar e escrevem mais um capítulo de uma história que começou em 1929, marcada por tradição, identidade cultural e rivalidade esportiva.

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Conhecido em basco como Euskal Derbia e em espanhol como Derbi Vasco, o duelo coloca frente a frente equipes de duas províncias vizinhas: Biscaia, onde fica Bilbao, e Guipúscoa, cuja capital é San Sebastián.

Apesar da rivalidade regional, o relacionamento entre as torcidas costuma ser pacífico. As principais divergências históricas entre os clubes estiveram relacionadas às direções, especialmente em negociações envolvendo jogadores e disputas por atletas das categorias de base.

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Como surgiu o Dérbi Basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad?

A rivalidade entre Athletic Bilbao e Real Sociedad começou a ganhar forma nos primeiros anos do Campeonato Espanhol. Os clubes se enfrentaram pela primeira vez na competição em 10 de fevereiro de 1929, em partida disputada no estádio da Real Sociedad, que terminou empatada em 1 a 1.

Desde então, os encontros passaram a integrar a história do futebol espanhol. Ao longo das décadas, o clássico ganhou importância não apenas pelo desempenho esportivo das equipes, mas também pela representação regional de Bilbao e San Sebastián.

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Um dos resultados mais marcantes aconteceu em 1935. Na ocasião, o Athletic Bilbao venceu a Real Sociedad por 7 a 0, em San Mamés, estabelecendo a maior goleada da história do confronto.

O Athletic também aplicou um 7 a 1 sobre o rival em 1930, em San Sebastián, e repetiu o placar em seu estádio em 1951. Já a Real Sociedad teve como melhores resultados duas vitórias por 5 a 0, em dezembro de 1976 e maio de 1995.

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Política de contratação também marca a rivalidade

Outro elemento importante para compreender a identidade do Dérbi Basco é a política de contratação de jogadores adotada historicamente pelas duas instituições.

Durante boa parte de suas trajetórias, Athletic Bilbao e Real Sociedad priorizaram atletas formados no futebol basco. A filosofia reforçava a ligação dos clubes com a identidade cultural da região e se tornou uma característica importante das equipes.

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A Real Sociedad manteve uma política semelhante à do rival até o final da década de 1980. Nesse período, passou a contratar jogadores estrangeiros e, posteriormente, ampliou suas possibilidades no mercado de transferências.

Antes dessa mudança, o clube de San Sebastián conquistou dois títulos consecutivos do Campeonato Espanhol, em 1981 e 1982.

O Athletic Bilbao também adaptou sua política esportiva. O clube deixou de priorizar exclusivamente jogadores formados em suas próprias categorias de base e passou a considerar atletas bascos de outras formações, além de jogadores de outras origens que tivessem desenvolvido sua formação futebolística em clubes do País Basco.

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Um exemplo dessa abertura foi o francês Bixente Lizarazu, nascido em Saint-Jean-de-Luz, no País Basco francês, que defendeu o Athletic.

Os últimos títulos espanhóis do Athletic Bilbao foram conquistados em 1983 e 1984, logo depois das duas conquistas consecutivas da Real Sociedad.

Quais clubes disputam o Dérbi Basco?

Athletic Bilbao e Real Sociedad são os protagonistas do principal clássico do País Basco. No entanto, a expressão Dérbi Basco também pode ser utilizada para outros confrontos entre equipes da região.

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Entre os clubes que participam desses duelos estão Deportivo Alavés, Eibar, Real Unión, Barakaldo e Arenas de Getxo. O Osasuna, de Pamplona, também aparece entre as equipes associadas às rivalidades regionais.

Ainda assim, o encontro entre Athletic Bilbao e Real Sociedad é considerado o Dérbi Basco por excelência, pela tradição, pela frequência dos confrontos e pela dimensão histórica e esportiva da rivalidade.

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Athletic Bilbao leva vantagem no histórico do Dérbi Basco

O retrospecto do clássico apresenta vantagem do Athletic Bilbao. De acordo com os registros oficiais do clube, as equipes disputaram 193 partidas oficiais, com 79 vitórias dos Leones, 51 empates e 63 triunfos da Real Sociedad. Athletic Club Website Oficial

Na LaLiga, a vantagem do Athletic também aparece nos números. Segundo dados da competição, foram 158 confrontos, com 63 vitórias do clube de Bilbao, 54 da Real Sociedad e 41 empates.

RETROSPECTO GERAL

Estatística Número Partidas oficiais 193 Vitórias do Athletic Bilbao 79 Empates 51 Vitórias da Real Sociedad 63

Histórico do clássico por competição

<em>Dados da LaLiga</em> Estatística La Liga Copa do Rei Jogos 158 22 Vitórias do Athletic 63 8 Vitórias da Real Sociedad 54 8 Empates 41 6 Gols do Athletic 254 28 Gols da Real Sociedad 212 24

O encontro mais recente entre os rivais aconteceu em 4 de março, pela semifinal da Copa do Rei. A Real Sociedad venceu por 1 a 0, na Reale Arena, repetindo o resultado da partida de ida, disputada em San Mamés, em 11 de fevereiro. Com duas vitórias, a equipe de San Sebastián garantiu a classificação para a final.