Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dérbi Basco: conheça a história da rivalidade entre Athletic Bilbao e Real Sociedad

Clássico reúne tradição, identidade cultural e disputa regional no futebol espanhol; Athletic leva vantagem no retrospecto histórico

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Derbi basco: Athletic Club Bilbao e Real Sociedad, torcedores com faixas vermelhas e azuis no estádio.
Foto: Arte/Lance!

O futebol espanhol é marcado por rivalidades que ultrapassam as quatro linhas. Entre elas está o Dérbi Basco, confronto entre Athletic Bilbao e Real Sociedad que representa a disputa histórica entre duas das principais cidades do País Basco: Bilbao e San Sebastián. Neste domingo, dia 1º, os rivais voltam a se enfrentar e escrevem mais um capítulo de uma história que começou em 1929, marcada por tradição, identidade cultural e rivalidade esportiva.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Conhecido em basco como Euskal Derbia e em espanhol como Derbi Vasco, o duelo coloca frente a frente equipes de duas províncias vizinhas: Biscaia, onde fica Bilbao, e Guipúscoa, cuja capital é San Sebastián.

Apesar da rivalidade regional, o relacionamento entre as torcidas costuma ser pacífico. As principais divergências históricas entre os clubes estiveram relacionadas às direções, especialmente em negociações envolvendo jogadores e disputas por atletas das categorias de base.

continua após a publicidade

Como surgiu o Dérbi Basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad?

A rivalidade entre Athletic Bilbao e Real Sociedad começou a ganhar forma nos primeiros anos do Campeonato Espanhol. Os clubes se enfrentaram pela primeira vez na competição em 10 de fevereiro de 1929, em partida disputada no estádio da Real Sociedad, que terminou empatada em 1 a 1.

Desde então, os encontros passaram a integrar a história do futebol espanhol. Ao longo das décadas, o clássico ganhou importância não apenas pelo desempenho esportivo das equipes, mas também pela representação regional de Bilbao e San Sebastián.

continua após a publicidade

Um dos resultados mais marcantes aconteceu em 1935. Na ocasião, o Athletic Bilbao venceu a Real Sociedad por 7 a 0, em San Mamés, estabelecendo a maior goleada da história do confronto.

O Athletic também aplicou um 7 a 1 sobre o rival em 1930, em San Sebastián, e repetiu o placar em seu estádio em 1951. Já a Real Sociedad teve como melhores resultados duas vitórias por 5 a 0, em dezembro de 1976 e maio de 1995.

continua após a publicidade

Política de contratação também marca a rivalidade

Outro elemento importante para compreender a identidade do Dérbi Basco é a política de contratação de jogadores adotada historicamente pelas duas instituições.

Durante boa parte de suas trajetórias, Athletic Bilbao e Real Sociedad priorizaram atletas formados no futebol basco. A filosofia reforçava a ligação dos clubes com a identidade cultural da região e se tornou uma característica importante das equipes.

continua após a publicidade

A Real Sociedad manteve uma política semelhante à do rival até o final da década de 1980. Nesse período, passou a contratar jogadores estrangeiros e, posteriormente, ampliou suas possibilidades no mercado de transferências.

Antes dessa mudança, o clube de San Sebastián conquistou dois títulos consecutivos do Campeonato Espanhol, em 1981 e 1982.

O Athletic Bilbao também adaptou sua política esportiva. O clube deixou de priorizar exclusivamente jogadores formados em suas próprias categorias de base e passou a considerar atletas bascos de outras formações, além de jogadores de outras origens que tivessem desenvolvido sua formação futebolística em clubes do País Basco.

continua após a publicidade

Um exemplo dessa abertura foi o francês Bixente Lizarazu, nascido em Saint-Jean-de-Luz, no País Basco francês, que defendeu o Athletic.

Os últimos títulos espanhóis do Athletic Bilbao foram conquistados em 1983 e 1984, logo depois das duas conquistas consecutivas da Real Sociedad.

Quais clubes disputam o Dérbi Basco?

Athletic Bilbao e Real Sociedad são os protagonistas do principal clássico do País Basco. No entanto, a expressão Dérbi Basco também pode ser utilizada para outros confrontos entre equipes da região.

continua após a publicidade

Entre os clubes que participam desses duelos estão Deportivo Alavés, Eibar, Real Unión, Barakaldo e Arenas de Getxo. O Osasuna, de Pamplona, também aparece entre as equipes associadas às rivalidades regionais.

Ainda assim, o encontro entre Athletic Bilbao e Real Sociedad é considerado o Dérbi Basco por excelência, pela tradição, pela frequência dos confrontos e pela dimensão histórica e esportiva da rivalidade.

continua após a publicidade

Athletic Bilbao leva vantagem no histórico do Dérbi Basco

O retrospecto do clássico apresenta vantagem do Athletic Bilbao. De acordo com os registros oficiais do clube, as equipes disputaram 193 partidas oficiais, com 79 vitórias dos Leones, 51 empates e 63 triunfos da Real Sociedad. Athletic Club Website Oficial

Na LaLiga, a vantagem do Athletic também aparece nos números. Segundo dados da competição, foram 158 confrontos, com 63 vitórias do clube de Bilbao, 54 da Real Sociedad e 41 empates.

RETROSPECTO GERAL

EstatísticaNúmero

Partidas oficiais

193

Vitórias do Athletic Bilbao

79

Empates

51

Vitórias da Real Sociedad

63

Histórico do clássico por competição

<em>Dados da LaLiga</em>

EstatísticaLa LigaCopa do Rei

Jogos

158

22

Vitórias do Athletic

63

8

Vitórias da Real Sociedad

54

8

Empates

41

6

Gols do Athletic

254

28

Gols da Real Sociedad

212

24

O encontro mais recente entre os rivais aconteceu em 4 de março, pela semifinal da Copa do Rei. A Real Sociedad venceu por 1 a 0, na Reale Arena, repetindo o resultado da partida de ida, disputada em San Mamés, em 11 de fevereiro. Com duas vitórias, a equipe de San Sebastián garantiu a classificação para a final.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Caveira de açúcar central em festa mexicana, rodeada por velas, pétalas e copo com o logo Kansas City Chiefs.

Día de los Muertos: como a tradição mexicana ganha espaço no esporte

Há 31 minutos
Rayan em ação durante partida do Bournemouth pelo Conference League

Fora de Campo

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan em jogo da Premier League: 'Chocante'

Há 1 hora
Kaká recebe homenagem do Milan durante evento no estádio

Futebol Internacional

Kaká entra para o Hall da Fama do Milan e se emociona no San Siro

Há 11 horas
Jogador da Barcelona avança com a bola contra Alavés durante a partida.

Futebol Internacional

Atuação de Raphinha em Barcelona x Alavés vira assunto: 'Vai quebrar'

Há 12 horas
Raphinha e Yamal comemoram gol do Barcelona sobre o Alavés, na La Liga

Futebol Internacional

Com show de Raphinha, Barcelona atropela o Alavés na La Liga

Há 12 horas
Harry Kane em aquecimento com o Bayern de Munique antes da partida

Fora de Campo

Pênalti perdido por Harry Kane, do Bayern, gera revolta: 'Não dá'

Há 14 horas
Mais LANCE!
Jogador do Chelsea FC, camisa azul, número 41, em campo durante a partida, com público ao fundo

Estrangeiros reagem à atuação de Estêvão pelo Chelsea: 'Deveria ser'

Brasileiros do Real Madrid

Brasileiro do Real Madrid tem casa roubada na Espanha: prejuízo é de R$ 2 milhões

Kane disputa bola com adversários em Bayern de Munique x Dortmund

Kane perde pênalti, e Bayern tropeça para o Dortmund na Bundesliga

Jogadores do Brighton comemoram vitória sobre o Manchester City

Surpresa da Premier League derrota o Manchester City fora de casa

Vincent Kompany - Bayern de Munique

Bayern: Kompany é proibido de falar sobre futebol; entenda

Hugo Moura comemorando com a camisa do Al Fayha

Com faro de gol, ex-Vasco e Flamengo brilha em clássico na Arábia Saudita

Igor Thiago comemora gol do Brentford

Estrangeiros reagem à atuação de Igor Thiago na Premier League: 'Voltou'

Juninho em ação pelo Pumas contra o Puebla, na Liga MX

Ex-Flamengo, Juninho marca golaço de letra e comanda vitória do Pumas

Estêvão olha para a bola no duelo entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League

Técnico do Chelsea elogia Estêvão e lamenta gol anulado

Brasileiro atinge marco histórico durante partida contra Sunderland, com torcedores ao fundo. (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)

Ex-Fluminense marca em jogo da Premier League

Grimaldo marca para o Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vence Levante e assume liderança provisória da La Liga

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Mourinho avalia Bola de Ouro de Kane e defende astros do Real Madrid

Felipe Augusto comemora gol pelo Zenit

Felipe Augusto analisa crise do Corinthians e fala sobre saída precoce