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Kaká entra para o Hall da Fama do Milan e se emociona no San Siro

Brasileiro foi homenageado antes do clássico contra a Inter de Milão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 20:20
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Kaká recebe homenagem do Milan durante evento no estádio
Kaká recebe homenagem do Milan durante evento no estádio (Foto: Reprodução Instagram Milan)

O ex-jogador Kaká foi oficialmente incluído no Hall da Fama do Milan neste sábado (31) e recebeu uma homenagem emocionante da torcida no estádio San Siro, em Milão, antes do clássico contra a Inter pela décima rodada do Campeonato Italiano.

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Durante o evento, Kaká não conteve a emoção diante da torcida rubro-negra e, ao deixar o campo, fez sua tradicional comemoração de gol, erguendo os braços para o céu em agradecimento. O Milan venceu o clássico contra a Inter por 3 a 1, em partida válida pelo Campeonato Italiano (veja a homenagem no vídeo abaixo).

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O ex-meia brasileiro, campeão mundial em 2002, voltou ao clube onde viveu seus melhores momentos entre 2003 e 2009, além de uma temporada em 2013/14. Durante sua primeira passagem, Kaká conquistou cinco títulos importantes: o Campeonato Italiano 2003/04, a Supercopa Italiana de 2004, a Liga dos Campeões da UEFA 2006/07, a Supercopa da UEFA 2007 e o Mundial de Clubes de 2007.

Em 2007, Kaká recebeu a Bola de Ouro e o prêmio FIFA The Best, sendo até hoje o último jogador do Milan a ser eleito o melhor do mundo. A cerimônia de homenagem incluiu a entrega de uma placa comemorativa pela sua entrada no Hall da Fama do clube, anunciada oficialmente em maio junto com Ruud Gullit e Carlo Ancelotti.

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A homenagem reforça o legado de Kaká no Milan, enquanto o clube segue sua campanha na Serie A com a vitória sobre a Inter na décima rodada. Os rossoneros ocupam a quarta colocação, com 21 pontos. Os nerazurri estão em segundo, com 25.

Lances de Kaká com a camisa do Milan

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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