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Com show de Raphinha, Barcelona atropela o Alavés na La Liga

Clube catalão segue na liderança do Campeonato Espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 18:58
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Raphinha e Yamal comemoram gol do Barcelona sobre o Alavés, na La Liga
Raphinha e Yamal comemoram gol do Barcelona sobre o Alavés, na La Liga (Foto: Manaure Quintero/AFP)

O Barcelona goleou o Alavés e venceu o rival por 6 a 1, pela 11ª rodada da La Liga, neste sábado (31), no Camp Nou. Em casa, o clube catalão fez grande vantagem na etapa inicial com gols de Raphinha (2), Lamine Yamal e Fermín López. No segundo tempo, Yamal balançou as redes mais uma vez com assistência de Gabriel Jesus, Gordon ampliou, mas Mariano Díaz fez o gol de honra dos visitantes.

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No primeiro tempo, o Barcelona não tomou conhecimento do Alavés e abriu o placar aos sete minutos com Raphinha aproveitando um cruzamento rasteiro na pequena área e surgindo como um verdadeiro camisa nove para empurrar a bola para o fundo das redes. Aos 22 minutos, Fermín López foi acionado por Lamine Yamal pelo lado direito da área e chutou cruzado para estufar as redes. Aos 40 minutos, Fermín roubou uma bola no campo de ataque, deu um lindo passe para Raphinha, que bateu na saída de Sivera para marcar seu segundo gol no jogo. E nos acréscimos, Yamal recebeu um passe de Cancelo na entrada da área, se redimiu de uma grande chance perdida anteriormente e chutou no cantinho para fazer o 4º do Barça.

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No segundo tempo, o Barcelona reduziu o ritmo após a goleada construída na etapa inicial sobre o Alavés. Com as substituições promovidas por Flick, Gabriel Jesus entrou no lugar de Raphinha e deu uma assistência para Lamine Yamal sair na cara do gol e balançar as redes com uma cavadinha espetacular aos 20 minutos. E aos 35 minutos, Gordon foi lançado em profundidade por Rodri, infiltrou na área e encobriu Sivera para dar números finais ao confronto. Aos 39, Rodri errou na defesa, Mariano Díaz aproveitou a bobeira, driblou um marcador e tocou no contrapé de Joan García para marcar o gol de honra dos visitantes.

✅ Ficha técnica

Barcelona 🆚 Alavés
La Liga - 11ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Raphinha, 7'/1ºT (1-0); Fermín López, 22'/1ºT (2-0); Raphinha, 40'/1ºT (3-0); Yamal, 45'/1ºT (4-0); Yamal, 20'/2ºT (5-0); Gordon, 35'/2ºT (6-0); Mariano Díaz, 39'/2ºT (6-1).
🟨 Cartões amarelos: Pedri e Cancelo (BAR); Benavídez, Pérez e Ibañez (ALA)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; Fariñas, Cubarsí, De Jong (Gerard Martín) e Cancelo (Balde); Rodri, Pedri (Bernal) e Fermín López; Yamal (Gordon), Raphinha (Gabriel Jesus) e Adeyemi.

Alavés (Técnico: Quique Flores)
Sivera; Otto, Tenaglia, Koski e Enríquez; Guevara, Benavídez (Martínez), Pérez (Novoa) e Suárez (Ibañez); Boyé (Mariano Díaz) e Rebbach (Mañas).

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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona com símbolo do Homem-Aranha
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona com símbolo do Homem-Aranha (Foto: Manaure Quintero/AFP)

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