Luiz Henrique, do Botafogo, é eleito Rei da América 2024

Para consagrar uma temporada histórica para o Botafogo e para Luiz Henrique, o jogador se despede de 2024 oficialmente com o título de Rei da América. Depois de ser destaque do Glorioso na conquista da Libertadores, marcando na final, o camisa 7 foi o mais votado na tradicional premiação promovida pelo jornal uruguaio “El País”.

O camisa 7 do Glorioso recebeu 128 votos (52%), e a eleição contou com a participação de 244 jornalistas esportivos de todo o continente. Savarino ficou em segundo lugar com 10% dos pontos.

O atacante concorria à premiação junto com mais dois jogadores alvinegros: Thiago Almada e Igor Jesus. Além de Lionel Messi e Léo Hernández, do Peñarol. É a primeira vez que um atleta do Botafogo vence a categoria, cujo o último campeão foi Germán Cano, do Fluminense.

O Rei da América é a continuação da premiação anteriormente dada pelo jornal venezuelano "El Mundo", que consagrou jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo, como Mario Kempes (Valencia), Maradona (Barcelona) e Falcão (Roma). A partir de 1986, o periódico uruguaio assumiu a eleição, com cerca de 250 jornalistas que escolhem o melhor jogador, a melhor jogadora, o melhor treinador e o 11 ideal do continente. A votação é livre e referente ao período de 1º de janeiro a dezembro. Na categoria técnico, o vencedor foi Artur Jorge.

A eleição apenas confirmou o que o jogador já havia marcado na pele. Após a conquista da título inédito na competição continental, Luiz Henrique tatuou em sua panturrilha a taça da Libertadores com a escrita "Rei da América" antes mesmo da indicação ao prêmio. Confira a publicação:

Luiz Henrique chegou ao Botafogo no início do ano e logo se tornou peça fundamental no elenco alvinegro. O jovem de 23 anos despontou como a maior contratação da história do futebol brasileiro e rapidamente justificou o investimento. Em 55 jogos, fez 12 gols e deu seis assistências. Na final da Libertadores, abriu o placar da decisão, que culminou no título inédito para o Glorioso, por 3 a 1, em cima do Atlético-MG, além de ser eleito o melhor jogador da competição.

Todos os vencedores do prêmio de Rei da América

2024 - Luiz Henrique (BOT) - Botafogo 2023 - Cano (ARG) - Fluminense 2022 - Pedro (BRA) - Flamengo 2021 - Julián Álvarez (ARG) - River Plate 2020 - Marinho (BRA) - Santos 2019 - Gabriel Barbosa (BRA) - Flamengo 2018 - Gonzalo Martínez (ARG) - River Plate 2017 - Luan (BRA) - Grêmio 2016 - Miguel Borja (COL) - Atlético Nacional 2015 - Carlos Sánchez (ARG) - River Plate 2014 - Teófilo Gutiérrez (COL) - River Plate 2013 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Atlético-MG 2012 - Neymar (BRA) - Santos 2011 - Neymar (BRA) - Santos 2010 - D'Alessandro (ARG) - Internacional 2009 - Verón (ARG) - Estudiantes 2008 - Verón (ARG) - Estudiantes 2007 - Salvador Cabañas (PAR) - América do México 2006 - Matías Fernández (CHI) - Colo-Colo 2005 - Carlos Tévez (ARG) - Corinthians 2004 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors 2003 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors 2002 - Cardozo (PAR) - Toluca 2001 - Juan Román Riquelme (ARG) - Boca Juniors 2000 - Romário (BRA) - Vasco 1999 - Javier Saviola (ARG) - River Plate 1998 - Martín Palermo (ARG) - Boca Juniors 1997 - Marcelo Salas (CHI) - River Plate 1996 - Chilavert (PAR) - Vélez Sársfield 1995 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate 1994 - Cafu (BRA) - São Paulo 1993 - Carlos Valderrama (COL) - Junior Barranquilla 1992 - Raí (BRA) - São Paulo 1991 - Oscar Ruggeri (ARG) - Vélez Sársfield 1990 - Raúl Amarilla (PAR) - Olimpia 1989 - Bebeto (BRA) - Vasco 1988 - Ruben Paz (URU) - Racing Club 1987 - Carlos Valderrama (COL) - Deportivo Cali 1986 - Antonio Alzamendi (URU) - River Plate