Luka Modric foi apresentado, de maneira oficial, nesta segunda-feira (4), como jogador do Milan. Confirmado como novo atleta rossonero já em julho, o meio-campista concedeu entrevista coletiva na sede do clube, e do lado de fora, foi celebrado por uma multidão de torcedores que o aguardavam em frente à loja principal da instituição.

Ao aparecer na janela para euforia dos aficionados, o central croata exibiu uma camisa com seu nome e o número 14, que utilizará durante a passagem no futebol italiano, e foi ovacionado. Confira abaixo o momento da aparição:

Durante a entrevista coletiva, Modric revelou detalhes da transferência rumo ao Milan, e disse ter conversado com Carlo Ancelotti. O atual comandante da Seleção Brasileira conduziu o agora camisa 14 em seis dos 13 anos de sua trajetória no Real, além de ter consagrado seu nome no futebol italiano com os Rossoneri. Todavia, segundo Luka, a conversa não surtiu efeito em sua decisão.

- Conversamos sobre o clube em geral, sobre a torcida no San Siro e como é um clube muito exigente como o Real Madrid. Há muita pressão aqui. Mas não foi ele quem me convenceu a assinar com o Milan. Eu já sabia que queria. Foi uma decisão muito fácil quando o Tare me ligou. Ele mostrou o quanto eu era importante para o Milan e acreditava que poderia jogar no mais alto nível. Espero poder retribuir isso em campo - afirmou o jogador.

Modric completará quatro décadas de vida em setembro, e naturalmente, conversas sobre uma aposentadoria do futebol começam a rondar seus ouvidos. Todavia, o central tem ainda mais uma meta: estar na Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Croácia.

- Não sei, é muito cedo para dizer. Meu objetivo é claramente jogar a Copa do Mundo do ano que vem, mas precisamos nos classificar primeiro. Mas não estou olhando muito para o futuro. O importante é viver o presente e fazer as coisas bem. Quero começar esta nova aventura, me preparar da melhor forma possível para garantir que estarei no nível que este clube exige. Haverá tempo para o futuro. Tenho que me concentrar no presente para dar tudo pelo Milan - declarou o atleta.

⌛ Quando Modric estreia pelo Milan?

A estreia oficial de Luka Modric com a camisa do Milan pode acontecer já em agosto. A equipe italiana, agora comandada por Massimiliano Allegri entra em ação no dia 17, diante do Bari, às 16h15 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa da Itália. Antes, o time ainda faz dois compromissos amistosos, contra Leeds United e Chelsea, na Irlanda e na Inglaterra, respectivamente.