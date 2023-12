Neste sábado (9), três jogos deram sequência à rodada do Campeonato Italiano. A Inter de Milão cumpriu seu papel, bateu a Udinese e se isolou na liderança da liga, enquanto o Milan foi derrotado pela Atalanta com pintura nos acréscimos. Confira com o Lance! o resumo do dia no país da Velha Bota.