AL-WEHDA 2x0 AL-OKHDOOD: CONFORTO NA TABELA

Fechando a rodada sabatina, o Al-Wehda, do brasileiro Anselmo e do rodado Odion Ighalo, recebeu o Al-Okhdood em Meca, e cumpriu bem o seu papel. A equipe venceu por 2 a 0, com gols marcados por Abdulaziz Noor e Óscar Duarte. Aos 16', Fajr levantou na entrada da pequena área e Noor chegou testando firme, no canto do goleiro brasileiro Paulo Vítor. Já na reta final do jogo, em escanteio cobrado novamente por Fajr, Duarte aproveitou a saída errada do arqueiro e testou para o gol vazio, fechando a conta.