Um dos jogadores mais badalados da década passada, Dele Alli viveu uma montanha-russa no futebol. O meio-campista enfrenta um extremo oposto em sua carreira: na temporada 2017/18, era considerado uma das maiores promessas do esporte e, hoje, segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport", aos 29 anos, o inglês cogita uma aposentadoria.

Sem espaço no Como FC, o jogador foi colocado para treinar separado do elenco italiano. Contratado para ser um dos pilares do projeto esportivo do clube, Dele Alli conviveu com lesões que atrapalharam seu rendimento. Fora dos planos, ele estaria considerando se aposentar aos 29 anos, caso não encontre um novo time, segundo o La Gazzetta dello Sport.

Dele Alli teve uma queda brusca no futebol

O meia teve um início brilhante no Tottenham, ganhando destaque sob o comando de Mauricio Pochettino. Em 2016/17, marcou 22 gols e deu 10 assistências. Na temporada seguinte, balançou as redes 14 vezes e distribuiu 15 assistências. Também integrou o time que chegou à final da Champions League em 2018/19 e foi titular da Inglaterra na Copa do Mundo da Rússia.

Dele Alli em ação pelo Tottenham, na temporada 2018/19 (Foto: Reprodução)

Entretanto, ao invés de evoluir com o tempo, Dele Alli teve uma queda vertiginosa. Saiu do Tottenham sem grande alarde e passou por um empréstimo ao Everton, ainda na Inglaterra, e depois, uma transferência para o Besiktas, da Turquia. Em ambos, não conseguiu reproduzir o futebol vistoso que mostrou nos Spurs.

Em busca de retomada, Cesc Fàbregas apostou em Dele Alli como símbolo do novo projeto do Como FC, clube italiano em crescimento. No entanto, o meia disputou apenas 10 partidas pela equipe e não marcou gols, atrapalhado por problemas musculares.

Dele Alli já pensou em se aposentar aos 24 anos

Em 2023, o jogador deu entrevista ao ex-jogador Gary Neville, e revelou detalhes tristes sobre sua vida pessoal. Dele Alli afirmou na conversa, que, aos 24 anos, uma aposentadoria passou pela sua cabeça, já que o inglês não conseguiu corresponder às enormes expectativas que lhe foram postas.

— Em uma manhã, me levantei e teria que treinar. Lembro que me olhei no espelho e perguntei se poderia me aposentar. Com 24 anos, fazendo o que gostava. Para mim, foi desesperador. Sempre fui eu contra eu mesmo em tudo. Estava preso em um ciclo ruim e em coisas que estavam me fazendo mal — afirmou.

Depois de uma passagem ruim pelo Besiktas da Turquia, ele percebeu estar viciado em remédios para dormir e decidiu procurar uma clínica de reabilitação.

— Tenho medo de falar sobre isso. Quando voltei da Turquia e descobri que precisava de uma reabilitação. Estava mentalmente muito mal e decidi ir para um centro de reabilitação de saúde mental. Eles tratam vícios e traumas. Senti que era o momento. Eles não podem dizer para você ir, você tem que saber e tomar a decisão sozinho, ou não vai funcionar — explicou.

— Foi acontecendo por muito tempo, sem que eu percebesse. Estava usando para disfarçar os sentimentos que eu tinha, não entendia que eu estava fazendo de propósito. Eu definitivamente abusei deles. Se tornou ruim em alguns pontos, e não entendia o quanto era ruim, nunca lidei com o problema na raiz. Quando cresci, os traumas que tive, os sentimentos, tentei lidar com isso sozinho. Me perdi por anos — concluiu o jogador.

