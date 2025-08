A Premier League Summer Series é um torneio amistoso de pré-temporada realizado nos Estados Unidos com clubes da elite inglesa. A competição estreou em 2023 e rapidamente se tornou uma vitrine internacional da Premier League fora do Reino Unido, com jogos em estádios icônicos e presença de torcedores locais e internacionais.

O formato da Summer Series é simples: quatro a seis clubes ingleses disputam partidas em cidades americanas durante pouco mais de uma semana, sem tempo extra ou pênaltis. O campeão é definido pelo sistema tradicional de pontos (vitória vale três, empate um) e, em caso de igualdade, o desempate segue por saldo de gols, gols marcados e confronto direto.

Premier League Summer Series retornou em 2025 com quatro clubes

Após a edição inaugural em 2023 – vencida pelo Chelsea, com Aston Villa em segundo – e o cancelamento do evento em 2024, devido, ao congestionamento do calendário causado pela Copa América e pelos Jogos Olímpicos, a Premier League Summer Series voltou ao calendário em 2025. Nesta edição, participam Bournemouth, Everton, Manchester United e West Ham. Os jogos ocorrem entre 26 de julho e 3 de agosto, com rodadas duplas em três estádios-sede:

MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) Soldier Field (Chicago, Illinois) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia)

Cada ingresso dá direito a assistir a duas partidas consecutivas no mesmo dia. Além das partidas, os eventos contam com ativações para os fãs e presença de nomes tradicionais da imprensa inglesa, como Peter Drury, Jon Champion e Rebecca Lowe.

Na tabela atualizada após duas rodadas, o Manchester United lidera com 6 pontos e saldo positivo de quatro gols. Bournemouth e West Ham vêm logo atrás, com três pontos cada. O Everton ainda não pontuou.

Jogadores do Manchester United comemorando o gol no amistoso contra o Bournemouth (Foto: Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Além de servir como preparação de pré-temporada, o torneio também ajuda os clubes a ampliar sua base de fãs nos Estados Unidos e proporciona à Premier League uma exposição global ainda maior.

A final simbólica está marcada para o dia 3 de agosto, em Atlanta, com os confrontos entre Bournemouth x West Ham e Manchester United x Everton. O time com melhor campanha após as três rodadas será declarado campeão da Premier League Summer Series 2025.

