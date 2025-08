Filho de Simeone acerta transferência para clube do futebol italiano

Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, deve mudar de ares nos próximos dias. O atacante do Napoli tem conversas avançadas e pode ser anunciado em breve pelo Torino, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano.

O novo técnico dos Granati, Marco Baroni, teve influência grande nas negociações e convenceu o jogador a uma mudança para Turim, contando com sua experiência no futebol local, onde está desde 2016, quando deixou o River Plate para fechar com o Genoa.

O Nottingham Forest, da Inglaterra, também chegou a manifestar interesse na compra do argentino. Porém, o desejo do atleta de continuar no País da Velha Bota, aliado a chegada de Igor Jesus, ex-Botafogo, ao plantel inglês, fizeram com que as possibilidades da transferência derretessem.

Giovanni foi contratado pelo Napoli em 2023, custando 12 milhões de euros, pagos junto ao Hellas Verona. Apesar da expectativa, o centroavante teve grande competição em seu setor, revezando com nomes como Osimhen e Lukaku, e nunca se firmou como titular ao longo das duas temporadas.

🔢 Números de Giovanni Simeone, filho de Diego, no Napoli

⚽ 103 jogos

⌛ 2.430 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 4 assistências

Além de "Gio", o primogênito, Diego Simeone tem outros dois filhos que são profissionais. Gianluca, o do meio, está no Rayo Majadahonda; o caçula, Giuliano, brilhou com a camisa do Atleti na última temporada e é um dos poucos titulares indiscutíveis. Os três são frutos do casamento anterior do comandante com a modelo Carolina Baldini. No atual matrimônio, com a também modelo Carla Pereyra, o treinador teve duas filhas: Francesca e Valentina.

