Franco Mastantuono, jovem contratado pelo Real Madrid junto ao River Plate, já está em solo espanhol. O meio-campista viajou para se apresentar ao clube e aterrissou na capital ibérica neste sábado (2), onde concedeu autógrafos e foi recebido por torcedores.

- Estou muito feliz. Esperei por este dia por muito tempo. Estou muito feliz por estar viajando e por estar de volta a Madri - afirmou o argentino.

Apesar de já ter chegado a Madri, o atleta ainda não poderá nem sequer fazer parte das atividades comandadas por Xabi Alonso em Valdebebas. Isso se deve ao fato de ainda não ter completado 18 anos, idade na qual os jogadores recebem a permissão para mudar de casa e chegar ao futebol europeu.

Mastantuono alcançará a maioridade no dia 14 de agosto, e então, poderá se juntar ao elenco na preparação para a temporada. Mesmo sem ter entrado em campo com a camisa blanca, o jogador já gerou grande expectativa em Madri e estampou a capa do jornal local "Marca", em comparação com o ídolo hispano-argentino Alfredo Di Stéfano, que traçou o mesmo caminho.

Mastantuono, nova joia do Real Madrid, é comparado a Di Stéfano por jornal espanhol (Foto: Reprodução)

- Di Stéfano foi um grande jogador, uma lenda do futebol. Cheguei a dizer que gostaria de seguir os passos dele, pelo River Plate e depois indo para o Real Madrid. É ótimo poder seguir esse caminho, e espero fazer as mesmas coisas que ele fez - disse Franco.

💎 Chegada de Franco Mastantuono ao Real Madrid

A transferência custou 63,2 milhões de euros (mais de R$ 400 milhões na cotação atual), segundo o River. O valor, inclusive, transformou Mastantuono na transferência mais cara da história do futebol argentino. O Real, que precisou dar um chapéu no PSG para concluir a compra, ainda não definiu se buscará emprestar o atleta para ganhar rodagem ou já o utilizará no decorrer de 2025/26; a estreia oficial na temporada está prevista para acontecer no dia 19 de agosto - cinco dias depois da maioridade do albiceleste -, diante do Osasuna, por La Liga.

