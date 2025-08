Saída de Son do Tottenham abriria espaço para Rodrygo, segundo jornal

A saída de Heung-min Son do Tottenham pode desencadear uma mudança significativa no mercado de transferências europeu. Segundo o jornal espanhol "AS", o clube londrino já trabalha nos bastidores para encontrar um substituto à altura do atacante sul-coreano, e o nome que ganhou força é o de Rodrygo, do Real Madrid.

Son, de 33 anos, é o maior salário do elenco dos Spurs, com ganhos superiores a 11 milhões de euros por temporada. Sua saída, confirmada nesta sexta-feira (1), abriria espaço financeiro para a chegada de um novo protagonista ofensivo. E o brasileiro Rodrygo, de 24 anos, é visto pelo presidente Daniel Levy como o jogador ideal para ocupar a ponta esquerda do ataque, posição onde se sente mais à vontade, mas que sempre foi dominada por Vini Jr no Real Madrid.

Tottenham monitora e já pediu aval ao Real Madrid para negociar com Rodrygo

Vale lembrar que o Tottenham já pediu autorização formal ao Real Madrid para conversar diretamente com o estafe de Rodrygo. A intenção do clube inglês é transformá-lo no novo rosto do projeto esportivo sob comando de Thomas Frank. Ainda segundo o AS, a diretoria dos Spurs acredita que o jogador tem o perfil técnico ideal para assumir o protagonismo ofensivo da equipe, ainda mais com a classificação para a Champions League já garantida para a temporada 2025/26.

Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até junho de 2028 e, até o momento, não manifestou o desejo de sair. No entanto, a chegada de Mbappé ao elenco reduziu drasticamente suas oportunidades. Com Vini Jr e o francês como titulares absolutos, o brasileiro perdeu espaço e, sob o comando de Xabi Alonso, começou no banco em quase todas as partidas do Mundial de Clubes. A chegada de outras promessas, como Franco Mastantuono e Gonzalo, também pressiona por mais minutos.

Rodrygo em treino do Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O Real Madrid estaria disposto a negociar Rodrygo por cerca de 90 milhões de euros. O Tottenham avalia o investimento com cautela, mas não considera a operação inviável – especialmente após receber aporte de um novo investidor americano, o que fortaleceu a saúde financeira do clube.

Além disso, a saída de Son liberaria verba suficiente para pagar salário e amortizar a contratação. Internamente, os londrinos também estudam a concorrência do Liverpool, que ainda observa Rodrygo no mercado. Os Reds, que focaram em Alexander Isak após recuo nas negociações com o brasileiro, não estão descartados da disputa, mas, segundo fontes inglesas, esfriaram o interesse por ora.

