Barca no Chelsea: Enzo Maresca quer a saída de 15 jogadores do elenco

Campeão Mundial, o Chelsea prepara uma reformulação no elenco. De acordo com o jornalista Nicolò Schira, o técnico da equipe, Enzo Maresca, analisou o plantel e definiu a saída de 15 jogadores que não estão em seus planos. Dentre eles, estão presentes diversos jogadores de seleção que custaram muito aos cofres dos Blues.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O técnico italiano entende que os franceses Christopher Nkunku, Axel Disasi, Benoît Badiashile e Lesley Ugochukwu não renderam o esperado e são dispensáveis. Juntos, os representantes da França na lista custaram 170 milhões de euros aos cofres do Chelsea.

continua após a publicidade

Os ingleses Ben Chilwell, Raheem Sterling, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka e Kiernan Dewsbury-Hall, que custaram 159 milhões de euros, também não estão nos planos de Maresca.

Os outros atletas na lista de dispensáveis são Nicolas Jackson, Marc Guiu, Renato Veiga, Aaron Anselmino, Armando Broja e David Datro Fofana, que custaram 85,5 milhões de euros.

continua após a publicidade

A lista de jogadores que não estão nos planos de Enzo Maresca para a próxima temporada custou aos cofres do Chelsea cerca de 414 milhões de euros. Vale destacar que os Blues tem um dos elencos mais recheados da Europa, com 39 jogadores no plantel para a temporada 2025/26. O elenco do clube londrino, segundo o Transfermarkt, vale 1.19 bilhão de euros (cerca de 7,64 bilhões de reais).

Christopher Nkunku, jogador do Chelsea (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Chelsea empresta a joia Kendry Páez a clube francês

Além da lista de dispensáveis, o Chelsea já se desfez de um jogador para a próxima temporada. O clube anunciou, nesta quinta-feira (31), o empréstimo de uma das suas principais joias, que jogará o Campeonato francês. Trata-se do equatoriano Kendry Páez, que se apresentará ao Strasbourg. Recém-contratado pelos Blues, o meia de apenas 18 anos assinou contrato de uma temporada com a equipe francesa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.