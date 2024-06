Emerson e Richarlison em ação pelos Spurs (Foto: Instagram Emerson Royal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 09:35 • Milão (ITA)

O Milan acertou a contratação do brasileiro Emerson Royal, atualmente defendendo o Tottenham. Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", a negociação está em seus últimos detalhes para ser concretizada, e o anúncio deve acontecer nos próximos dias.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A transação terá um custo em torno de 18 a 20 milhões de euros (mais de R$ 100 milhões na cotação atual). Royal será o primeiro reforço dos Rossoneri após a chegada do treinador Paulo Fonseca, que substitui Stefano Pioli, campeão nacional em 2021-22.

Emerson chegou aos Spurs no verão europeu de 2021, comprado junto ao Barcelona. Depois de duas temporadas como titular da equipe, perdeu espaço após lesões e a chegada do treinador Ange Postecoglou, que optou pela escalação do espanhol Pedro Porro.

➡️ Fim da novela! Manchester United define futuro de Erik ten Hag

O desempenho do lateral-direito nos últimos anos lhe rendeu algumas convocações para defender a Seleção Brasileira. Ao todo, atuou em dez oportunidades; a última aconteceu em novembro de 2023, com Fernando Diniz no comando, em derrota no clássico frente à Argentina. Com Dorival Júnior, ainda não foi chamado para nenhuma partida.

Ao todo, com a camisa do Tottenham, Emerson Royal fez 101 partidas, conseguindo contribuir com quatro gols e duas assistências.

Emerson Royal deve deixar o Tottenham para reforçar o Milan (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)