Jornalista aponta ‘única saída’ para salvar Corinthians de crise: ‘Não tem credibilidade’

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians vive momento ruim na temporada, com polêmicas fora de campo, e resultados ruins dentro dele. Na última terça (11), a equipe empatou com o Atlético-GO após abrir dois gols de vantagem. Comentarista da ESPN, Paulo Calçade afirmou que a "única saída" para o Alvinegro é a SAF, Sociedade Anônima do Futebol.

- O diagnóstico todo mundo faz e vamos continuar fazendo porque a cada dia aparece uma notícia ruim. Quais são as saídas? Eu não vejo outra saída a não ser se tornar SAF. Aí você vai para os exemplos. A do Vasco não é legal. O Ronaldo apagou o fogo no Cruzeiro, vendeu na hora certa e ganhou dinheiro - começou Calçade.

- A SAF é um negócio. As pessoas acham que é um mecenas que vai botar toda sua fortuna no clube só porque ele gosta do clube. Não, é alguém de negócios que quer ganhar dinheiro com aquele clube. A única saída é procurar algum grupo com credibilidade, porque hoje o Corinthians precisa terceirizar sua credibilidade. O Corinthians não tem credibilidade - completou.

Nos últimos dias, o Corinthians perdeu o patrocínio máster do clube, viu dirigentes abandonarem o cargo e pode perder o goleiro Carlos Miguel para o futebol inglês. Em campo, o clube é apenas o 15° do Campeonato Brasileiro, com seis pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento caso Criciúma e Cuiabá vençam seus jogos.