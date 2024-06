Fim da novela! Manchester United define futuro de Erik ten Hag

Erik ten Hag no comando dos Red Devils. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 18:47 • Manchester (ING)

Após semanas de novela envolvendo o futuro, Erik ten Hag teve seu futuro definido na tarde desta segunda (11). Protagonista de uma temporada ruim do Manchester United, o treinador teve a demissão fortemente cogitada internamente, porém, segundo informação apurada por David Orstein, jornalista do The Athletic, o holandês permanecerá no cargo.

Treinador e diretoria dos Red Devils tiveram uma reunião que selou o acordo de permanência nesta tarde. Após a conquista da Copa da Inglaterra, diante do Manchester City no último jogo da temporada, a imprensa local relatou que o trabalho do holandês seria reavaliado pela INEOS, grupo que comanda o clube.

Jim Ratcliffe, co-proprietário da instituição, e Dave Brailsford, diretor esportivo da INEOS, tomaram as rédeas da negociação e bateram o martelo: Erik ten Hag ficará no United até o final do contrato, em junho do ano que vem. Inclusive, existe uma opção de renovação do vínculo por mais 12 meses.

O Manchester United chegou a sondar a situação de outros treinadores no mercado, mas não avançou em negociações significativas. Nomes como Thomas Tuchel, ex-Bayern, Roberto de Zerbi, ex-Brighton, e Maurício Pochettino, ex-Chelsea, foram avaliados pela alta cúpula do clube de Manchester.

O 2023/24 do Manchester United

A campanha do Manchester United em 2023/24 foi um verdadeiro fracasso: o time terminou a Premier League em oitavo lugar - a pior colocação da história do clube - com apenas 60 pontos. Além disso, o time terminou o campeonato com o saldo de gols negativo pela primeira vez em 34 anos. A eliminação na fase de grupos da Champions League também foi um ponto baixo do ano no lado vermelho de Manchester.

A Copa da Inglaterra foi a segunda taça de Ten Hag em dois anos no comando. Após a conquista, o treinador disparou sobre as especulações na mídia:

"Duas taças em dois anos não é ruim, três finais em dois anos não é ruim", disse ele. "Se eles não me querem, então eu vou para outro lugar para ganhar troféus porque é isso que eu faço."

Com a definição do papel no Manchester United, Erik ten Hag vai liderar a reconstrução do elenco para a temporada 24/25, de olho em não repetir os mesmos erros que culminaram com o risco de demissão ao final da temporada atual.

