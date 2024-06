Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 12/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Agustín Giay é a bola da vez para chegar ao Palmeiras. O Verdão insistiu na contratação — e pagará cerca de R$ 40 milhões por 75% dos direitos — porque o argentino de 20 anos se encaixa perfeitamente no perfil de reforços do clube. Anteriormente, os argentinos endureceram as negociações e rejeitaram as primeiras propostas apresentadas.

O Palmeiras ficou "encantado" com Giay. Ele soma as características desejadas pela comissão técnica de Abel Ferreira, além de entrar no projeto a longo prazo do clube: atleta versátil, jovem, competitivo, passagens por seleções de base e promissor, podendo render lucro ao Alviverde no futuro.

Jogador capitão da seleção argentina na base deve jogar no Verdão; atleta é polivalente e considerado promissor (Foto: Reprodução / Instagram @agusgiay16)

Polivalente, o jogador atua na lateral-direita, como volante e meia pela direita. A versatilidade é justamente um dos "mantras" de Abel, que insiste em ter um elenco que os atletas desempenhem mais de uma função.

Praticamente todo plantel alviverde, atualmente, atua com frequência em mais de uma posição. Além disso, Giay é analisado como competitivo para marcar e atacar, outra valência enfatizada pelo técnico do Palmeiras.

Formado no San Lorenzo, Giay foi capitão da seleção Argentina no Mundial sub-20. Experiente apesar da pouca idade, o provável reforço palmeirense está no time profissional do "clube do Papa" desde seus 18 anos.

Palmeiras viu Giay de perto

O Palmeiras enfrentou o San Lorenzo duas vezes na fase de grupos da Libertadores 2024. A partir disso, o interesse na joia aumentou.

— Sim, teve contato (com Abel Ferreira e Simeone). Mas são coisas que não cabem a mim. Estou tranquilo, pensando no clube — disse Giay, em entrevista recente à "Espn Argentina".

Na temporada atual, o atleta soma 24 partidas, um gol e duas assistências.