Courtois dispara contra presidente de La Liga: ‘Ele quer atenção’

A polêmica entre Real Madrid e La Liga ganhou um novo capítulo após declarações fortes de Thibaut Courtois. O goleiro belga criticou o presidente Javier Tebas pela decisão de manter a estreia do clube no Campeonato Espanhol para o dia 19 de agosto, apenas 41 dias após o fim da participação do time no Mundial de Clubes da Fifa.

Courtois, demonstrou insatisfação com o tratamento dado pela liga espanhola ao calendário do Real Madrid. O clube solicitou o adiamento da estreia, em conjunto com a Associação Espanhola de Jogadores (AFE), mas teve o pedido negado. Segundo a entidade, o regulamento atual não prevê um intervalo maior entre competições, e a equidade entre os clubes precisa ser mantida.

A resposta, no entanto, não foi bem recebida em Valdebebas, especialmente após declarações de Tebas contrárias ao formato do Mundial de Clubes. Javier Tebas, presidente de La Liga, argumenta que nenhuma das principais competições da Europa, como Premier League ou o Campeonato Francês, alterou seus calendários. Courtois, por sua vez, não poupou palavras em entrevista ao jornal "Marca"

- No final, é sempre a mesma coisa com a La Liga. Nunca vi um presidente na Itália, Inglaterra ou NBA falar como ele fala. Tebas pode não gostar do Mundial de Clubes, mas ele existe. Estamos aqui, e parece que esse homem quer muita atenção - afirmou o jogador.

O goleiro ressaltou que o problema não é o número de partidas, mas sim o tempo insuficiente para recuperação entre temporadas. Courtois afirmou que, goste ou não, o Mundial de Clubes ainda continua sendo uma competição oficial da Fifa. Vale lembrar que Javier Tebas já se posicionou firmemente contra a realização do torneio.

- Não estamos de férias. Jogamos o Mundial, uma competição oficial da Fifa, e precisamos de tempo para nos preparar. Somos o único esporte do mundo que joga 11 ou 12 meses por ano. Esse é o erro - completou o goleiro belga.

O Real Madrid completou 65 jogos oficiais na temporada passada, um recorde na história do clube. A curta pré-temporada de 19 dias preocupa o departamento médico e a comissão técnica, liderada por Xabi Alonso, sobretudo diante de um calendário pesado já no início do ciclo 2025/26.

Mesmo com o apoio da AFE, que recomendou o adiamento da estreia para ao menos 11 dias após o encerramento do Mundial, a La Liga segue irredutível. O atrito amplia o desgaste já existente entre Tebas e o clube, que nos últimos anos divergiu com o presidente em temas como a Superliga Europeia. A estreia do Real Madrid está prevista para o dia 19 de agosto, contra o Osasuna.

