Brasileiras descrevem final da Champions feminina: ‘Espetáculo’

Diante de mais de 38 mil pessoas, o Arsenal conquistou sua segunda Champions League feminina, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no último domingo (25). Nas arquibancadas, brasileiras acompanharam a decisão e elogiaram a experiência.

continua após a publicidade

Produtora de conteúdo sobre futebol europeu, Lo Guerreiro não viu seu time, o Real Madrid, disputar o título, mas compareceu à final.

— Essa foi a minha primeira final de Champions, e nós chegamos cedo no estádio, por volta de 12h30 no horário daqui de Portugal, tanto porque queríamos acompanhar toda essa atmosfera pré-jogo, como também porque eu tinha que gravar um conteúdo para as minhas redes sociais falando sobre o estádio. — inicia ela.

➡️ Conheça Renée Slegers, de interina a campeã da Champions League Feminina pelo Arsenal

Mesmo com a maioria do estádio torcendo para o Barcelona, a torcida do Arsenal não se intimidou. Desta forma, as arquibancadas protagonizavam uma festa à parte.

continua após a publicidade

— Eu quis viver toda essa atmosfera e acompanhar cada momento dela, e é diferente, eu já fui em alguns jogos aqui em Portugal, e até mesmo no Brasil, mas a atmosfera de um jogo de Champions é diferente, principalmente uma final. — disse Guerreiro.

— No fim deu Arsenal (eu particularmente fiquei muito feliz) e esse é o momento que eu mais aplaudo a torcida deles, que torcida e que comemoração! Eu saí de lá e eles ainda continuavam cantando fortemente, nós ouvíamos de fora do estádio. — completa.

continua após a publicidade

Torcida do Arsenal comemora título da Champions feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

Na torcida do Barcelona esteve a jornalista Mariana Santos, colaboradora do portal “Fut das Minas”. Olhando para frente, ela projeta esse avanço também no futebol feminino da América do Sul.

— A sensação de estar presente na final foi única e muito especial. Foi muito interessante perceber o engajamento de duas torcidas de outro país para uma final de futebol feminino e como o investimento na modalidade está crescendo cada vez mais. Espero que essa realidade que existe hoje entre clubes e seleções europeias de futebol feminino chegue também no cenário sul-americano. — defende Mariana.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional