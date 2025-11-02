Messi faz gol antológico nos playoffs da MLS pelo Inter Miami; veja o lance
Equipe da Flórida perde por 2 a 1 na partida contra o Nashville, pela Conferência Leste
Não foi desta vez que Lionel Messi conseguiu decidir a partida sozinho. O Nashville, sexto colocado na temporada regular da Conferência Leste, venceu o Inter Miami, terceiro na fase inicial, por 2 a 1 no sábado (1), no Geodis Park, em confronto válido pelo segundo jogo das oitavas de final da Major League Soccer (MLS).
A partida, marcada pelo equilíbrio de oportunidades, teve o time liderado por Javier Mascherano com maior volume de jogo a partir da posse de bola e com estratégia mais cadenciada de contrução ofensiva, enquanto o Nashville se mostrou mais eficiente nas finalizações em velocidade.
Sam Surridge abriu o placar aos nove minutos, ao converter pênalti com precisão no canto direito do goleiro Ríos Novo. Antes do intervalo, Josh Bauer ampliou para a equipe da casa ao desviar cobrança de escanteio proveniente do lado esquerdo. Abaixo, confira os gols do Nashville na partida abaixo:
🟡⚫: Sam Surridge ⚽ (1-0)
🟡⚫: Josh Bauer ⚽ (2-0)
O Inter só conseguiu descontar aos 44' da segunda etapa, graças ao camisa 10. Messi recebeu a bola na entrada da área, pelo lado direito, e finalizou de canhota com força e precisão na primeira trave do goleiro Joe Willis. Veja o golaço!
💗🖤: Lionel Messi ⚽ (2-1)
MLS 2025 🏆
Na primeira partida da série, realizada em 24 de outubro, o Miami havia vencido por 3 a 1, com dois gols de Messi. Apesar do resultado deste sábado, o formato da disputa é diferente do tradicional no futebol mundial, e o agregado não interfere no andamento da série, que permanece equilibrada, já que segue no modelo melhor de três.
A definição da vaga para as quartas de final ocorrerá no próximo sábado (8), às 14h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. O time classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Cincinnati e Columbus Crew. Até o momento, na Conferência Leste, apenas o Philadelphia Union garantiu presença nas quartas de final, enquanto, no lado Oeste, apenas o Vancouver Whitecaps avançou.
Fundado em 2018, o Inter Miami conta com Messi desde 2023 e ainda não conquistou o título da liga norte-americana. No entanto, o argentino já conquistou duas taças pelo clube: a Leagues Cup de 2023 e a Supporters' Shield de 2024.
