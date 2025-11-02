menu hamburguer
Futebol Internacional

Messi faz gol antológico nos playoffs da MLS pelo Inter Miami; veja o lance

Equipe da Flórida perde por 2 a 1 na partida contra o Nashville, pela Conferência Leste

Pedro Ernesto
Dia 02/11/2025
03:45
Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup Playoffs
imagem cameraLionel Messi, do Inter Miami, lamenta após Josh Bauer marcar o segundo gol do Nashville (Foto: Andy Lyons/AFP)
Não foi desta vez que Lionel Messi conseguiu decidir a partida sozinho. O Nashville, sexto colocado na temporada regular da Conferência Leste, venceu o Inter Miami, terceiro na fase inicial, por 2 a 1 no sábado (1), no Geodis Park, em confronto válido pelo segundo jogo das oitavas de final da Major League Soccer (MLS).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A partida, marcada pelo equilíbrio de oportunidades, teve o time liderado por Javier Mascherano com maior volume de jogo a partir da posse de bola e com estratégia mais cadenciada de contrução ofensiva, enquanto o Nashville se mostrou mais eficiente nas finalizações em velocidade.

Sam Surridge abriu o placar aos nove minutos, ao converter pênalti com precisão no canto direito do goleiro Ríos Novo. Antes do intervalo, Josh Bauer ampliou para a equipe da casa ao desviar cobrança de escanteio proveniente do lado esquerdo. Abaixo, confira os gols do Nashville na partida abaixo:

🟡⚫: Sam Surridge (1-0)

🟡⚫: Josh Bauer (2-0)

Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup Playoffs
Walker Zimmerman, do Nashville, comemora com os torcedores após a vitória do time sobre o Inter Miami (Foto: Andy Lyons/AFP)

O Inter só conseguiu descontar aos 44' da segunda etapa, graças ao camisa 10. Messi recebeu a bola na entrada da área, pelo lado direito, e finalizou de canhota com força e precisão na primeira trave do goleiro Joe Willis. Veja o golaço!

💗🖤: Lionel Messi ⚽ (2-1)

MLS 2025 🏆

Na primeira partida da série, realizada em 24 de outubro, o Miami havia vencido por 3 a 1, com dois gols de Messi. Apesar do resultado deste sábado, o formato da disputa é diferente do tradicional no futebol mundial, e o agregado não interfere no andamento da série, que permanece equilibrada, já que segue no modelo melhor de três.

A definição da vaga para as quartas de final ocorrerá no próximo sábado (8), às 14h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. O time classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Cincinnati e Columbus Crew. Até o momento, na Conferência Leste, apenas o Philadelphia Union garantiu presença nas quartas de final, enquanto, no lado Oeste, apenas o Vancouver Whitecaps avançou.

Fundado em 2018, o Inter Miami conta com Messi desde 2023 e ainda não conquistou o título da liga norte-americana. No entanto, o argentino já conquistou duas taças pelo clube: a Leagues Cup de 2023 e a Supporters' Shield de 2024.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

