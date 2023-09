Atual campeã do mundo, a Argentina deu o primeiro passo rumo a conquista do bicampeonato. Nesta quinta-feira, estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo com vitória por 1 a 0 sobre o Equador, gol dele: Lionel Messi. Maior artilheiro da história do Barcelona, do Campeonato Espanhol e da seleção argentina, o camisa 10 agora é também o principal goleador das eliminatórias sul-americanas em todos os tempos.



De falta, Messi balançou as redes pela 29ª vez na disputa, igualando a marca de seu ex-companheiro de Barça e atual centroavante do Grêmio, o uruguaio Luis Suárez. Esta é a sexta edição da competição que o atacante participa. Na primeira, buscando a classificação para a Copa de 2006, passou em branco. Na segunda, fez quatro. Na terceira, para 2014, teve seu melhor desempenho, marcando em dez oportunidades. Na últimas duas, sete tentos anotados em cada.



MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DAS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS



1º - Messi - Argentina - 29 gols

Luis Suárez - Uruguai - 29 gols

3º - Marcelo Moreno - Bolívia - 22 gols

4º - Alexis Sánchez - Chile - 20 gols

5º - Crespo - Argentina - 19 gols