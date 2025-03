Thiago Silva abre o jogo sobre briga entre Neymar e Cavani

No episódio 100 do podcast “Super mundo GV”, Thiago Silva relembrou a passagem pelo PSG e a briga entre Neymar e Cavani durante partida do Campeonato Francês contra o Lyon. Em 2017, o brasileiro e o uruguaio tiveram um conflito em campo, após disputar a cobrança de um pênalti. O zagueiro veterano abriu o jogo e disse qual lado fica do embate.

Thiago Silva jogador disse que Neymar se achou no direito de bater o pênalti, pois Cavani já tinha feito um gol na partida, e concordou que o seria o certo a se fazer. O zagueiro ficou do lado do compatriota na briga e completou dizendo que, se fosse o Cavani, teria cedido a cobrança para o brasileiro, mesmo sendo o batedor oficial. Na visão de Silva, a briga foi desnecessária e Cavani foi “pouco inteligente” no momento.

No fim da temporada 2017/2018, o PSG levantou a taça do Campeonato Francês, e Neymar e Cavani continuaram colegas de equipe até 2020, quando o uruguaio se tornou reforço do Manchester United.

Relembre o lance que gerou a briga entre Neymar e Cavani

Em 2017, o PSG recebeu o Lyon em casa, no estádio Parc des Princes, pelo Campeonato francês. Na ocasião, o time parisiense era o líder da competição, mas tomou sufoco do adversário, principalmente no primeiro tempo. Já no 2º tempo, o PSG fez 2 gols, com Cavani e Morel, e se consagrou o vencedor da partida

Durante o duelo, aos 32 minutos do segundo tempo, depois de Cavani ter marcado o 1º gol, o árbitro da partida assinalou pênalti para o time da casa. O jogador uruguaio, que era o batedor de pênalti oficial do time, pegou a bola e se preparou para cobrança.

No momento, Neymar chegou perto do jogador e pediu para cobrar a penalidade, mas o pedido foi negado pelo Cavani, o que gerou a briga entre os jogadores. O camisa 9 bateu o pênalti e o goleiro do Lyon fez a defesa.