Lionel Messi não estava em uma noite inspirada neste sábado (13), quando o Inter Miami foi derrotado pelo Charlotte FC por 3 x 0 no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, rodada válida pela Major League Soccer (MLS). A equipe da Flórida chegou a ter a oportunidade de abrir o marcador, mas o craque argentino acabou perdendo um pênalti batendo, de cavadinha, no meio do gol adversário para a fácil defesa de Kahlina. Foi a 9ª vitória seguida do time da Carolina do Norte na competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O primeiro lance de perigo da etapa inicial foi acontecer aos 29 minutos. Em um contra ataque do Inter Miami, Lionel Messi deixa o companheiro livre pra marcar mas a equipe da Florida desperdiça a oportunidade. Em seguida, o craque argentino foi derrubado dentro da área. O árbitro da partida, o ucraniano Serkiy Boyko, consultou o VAR e confirmou o pênalti. Messi bateu, mas deu uma cavadinha, e o goleiro adversário não teve o menor trabalho de fazer a defesa no meio do gol.

continua após a publicidade

Veja o lance

Acontece que o Charlotte FC, que defendia uma invencibilidade de oito jogos, abriu o marcador. Depois de um chute forte de Toklomati, aos 34 minutos do primeiro tempo, Ustari não conseguiu defender e o time da Carolina do Norte fez 1 a 0.

A ausência de Luis Suárez foi sentida pelo Inter Miami. O atacante uruguaio cumpria suspensão, após a cusparada que deu em um integrante da comissão técnica do Seattle Sounders na final da Leagues Cup no fim do mês passado. Na ocasião, o Inter Miami perdeu o jogo por 3 a 0 e o Sounders foi o campeão do torneio. E era tão sentida, que mal começou o segundo tempo e a estrela de Toklomati voltou a brilhar.

continua após a publicidade

Aos 2 minutos da etapa complementar, o atacante do Charlotte FC recebeu um cruzamento rasteiro e sem dificuldade balançou a rede adversária ampliando o placar para 2 a 0. Pra fechar o caixão, Zaha é derrubado por Busquets dentro da área. Pênalti para o Charlotte FC convertido por Toklomati que fizera o 3º dele e aumentava o marcador para 3 a 0 para o time da casa. Este foi o 9º triunfo do Charlotte FC, seguido, na temporada.

O próximo compromisso do Inter Miami é, mais uma vez, contra o Seattle Sounders na próxima terça-feira (16) no Lockhart Stadium em Fort Lauderdale. Já o o Charlotte FC vai a Nova York e pega o New York City FC no sábado (20) no Yankee Stadium. O Charlotte ocupa a 3ª posição na temporada com 53 pontos, enquanto o Inter Miami é o 11º colocado com 46.

Messi durante cobrança de pênalti na partida entre Charlotte FC e Inter Miami (Foto: David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

CHARLOTTE FC 3 X 0 INTER MIAMI

MLS

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina do Norte)

🥅 Gols: João Victor (Mirassol) 2'/1ºT;

🟨 Cartões Amarelos: Fray, Segovia, Marcelo Weigandt e Avilés (Inter Miami); Bronco e Mashall-Rutty (Charlotte)

Cartão Vermelho: Avilés (Inter Miami)

🟨 Árbitro: Serhiy Boyko (UCR);

⚽ESCALAÇÕES:

CHARLOTTE FC (Técnico: Dean Smith):

Kahlina, Marshall-Rutty, Malanda, Ream e Byrne; Westwood, Diani e Bronco (Pep Biel); Vargas (Liel Abada), Toklomati (Tyger Smalls) e Zaha.

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Ustari; Fray (Marcelo Weigandt), Avilés, Falcón e Jordi Alba; Bright (Noah Allen), Sergio Busquets, De Paul e Segovia (Daniel Pinter); Lionel Messi e Allende.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.