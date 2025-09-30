Messi perde gol e é detonado em derrota do Inter Miami: ‘Pior em campo’

O Inter Miami foi derrotado por 5 a 3 pelo Chicago Fire em partida válida pela temporada regular da Major League Soccer (MLS), nesta terça-feira (30), no Chase Stadium, na Flórida (EUA). Mesmo com oito gols no duelo, Lionel Messi teve atuação apagada, e foi considerado um dos piores em campo na derrota da equipe dentro de casa. Veja os melhores momentos abaixo:

Como foi Inter Miami x Chicago Fire?

Na primeira etapa, o Chicago Fire rapidamente abriu 2 a 0, com Dje Tah D'Avilla e Jonathan Dean, ao aproveitar erros da zaga do Inter Miami. Aos 39 minutos, Tomás Avilés diminuiu a desvantagem da equipe da Flórida, porém, poucos minutos depois, o Chicago marcou o terceiro, com gol de Rominigue Kouamé.

Com o duelo em 3 a 1 para o Chicago Fire, Lionel Messi disparou, invadiu a área e, cara-cara com o goleiro, finalizou. Porém, o chute acertou a trave, um erro raro do astro argentino na carreira. O Inter Miami até conseguiu empatar a partida, com o brilho de Luis Suárez, ao marcar duas vezes. Mas, com diversos erros defensivos, a equipe comandada por Javier Mascherano sofreu dois gols e foi derrotada em casa por 5 a 3. Justin Reynolds e Brian Gutierrez completaram a goleada.

Lionel Messi foi criticado em derrota do Inter Miami (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Após o apito final, Lionel Messi foi um dos culpados da derrota do Inter Miami pela web, principalmente pelo gol perdido, mas também pela atuação atípica. Na partida, o astro argentino tentou seis dribles, mas não concluiu nenhum. Veja o gol perdido e os principais comentários abaixo:

Gol perdido de Lionel Messi

Veja as principais reações da web

