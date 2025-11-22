Chelsea vence, e Estevão vira assunto internacional: `aura Messi´

Com Estevão apenas no final, o Chelsea derrotou o Burnley por 2 a 0, pela 12ª rodada da Premier League, neste sábado (22), no Turf Moor, em Burnley (ING). Na partida, o brasileiro só entrou aos 41 minutos do segundo tempo e, por decisão de Enzo Maresca, teve poucos minutos em campo. Nas redes sociais, os fãs internacionais criticaram a escolha do treinador.

O Chelsea venceu a partida com gols do português Pedro Neto e do argentino Enzo Fernández. Com a vitória, o clube garantiu três pontos na Premier League e assumiu a segunda colocação do campeonato.

O brasileiro Estevão, porém, não conseguiu o protagonismo que queria na partida. O atleta começou no banco e só entrou nos últimos minutos do duelo. Na rede social "X" (antigo twitter), o fãs internacionais criticaram a decisão de Maresca e elogiaram o ex-Palmeiras.

Fãs internacionais comentam sobre Estevão na partida entre Chelsea e Burnley

Tradução: "Estevão finalmente vai entrar, mas por que tão tarde???".

Tradução: "Estevão tem aura de Messi, eu vejo o rosto dele com uma camisa de treino, mesmo sem estar com o uniforme, e fico impressionado".

Tradução: "Eu adoraria ver o Estevão por mais do que 5 minutos".

Tradução: "Hum, por que o Estevão está entrando agora? Tomara que ele seja titular ou jogue mais minutos contra o Barcelona".

Em alta na Seleção, Estêvão tem tido cuidados de 'elite'; entenda

A ascensão de Estêvão no Chelsea e na Seleção Brasileira não se explica apenas pelo talento que o acompanha desde a base do Palmeiras. Aos 18 anos, o atacante vive o melhor início possível no futebol europeu e na equipe nacional, acumulando gols, recordes e confiança total de Carlo Ancelotti. Paralelamente, o jogador tem adotado uma rotina de preparação fora dos padrões tradicionais, com estrutura semelhante à de atletas de elite consolidados no cenário internacional.

Nos últimos meses, Estêvão ampliou sua importância na Seleção. No amistoso contra Senegal, em Londres, marcou seu quarto gol em cinco partidas, sequência que confirma o impacto imediato na renovação proposta por Ancelotti. Antes disso, havia balançado as redes duas vezes contra a Coreia do Sul e também nas Eliminatórias, diante do Chile. O desempenho o coloca como artilheiro da era Ancelotti e reforça o papel central que ganhou no projeto da Seleção para os próximos ciclos.

No Chelsea, a adaptação segue no mesmo ritmo. Contratado por 45 milhões de euros, o atacante rapidamente ultrapassou as expectativas internas e já tem valor de mercado estimado em 60 milhões de euros. Em outubro, tornou-se o jogador mais jovem da história do clube a marcar na Champions League ao anotar um gol na goleada sobre o Ajax, consolidando-se como uma das principais apostas londrinas para o futuro.

Estevão está em alta no Chelsea e na Seleção Brasileira. (Foto: Franck Fife / AFP)



