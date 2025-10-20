Messi manda recado para a Argentina sub-20 após vice no Mundial

Após a derrota da Argentina por 2 a 0 para o Marrocos na final da Copa do Mundo Sub-20, Lionel Messi enviou uma mensagem de apoio aos jovens atletas comandados por Diego Placente. Em postagem no Instagram, o capitão e camisa 10 da seleção albiceleste valorizou a campanha dos argentinos no Mundial, apesar de não terem conseguido levantar o troféu.

— Cabeça erguida, rapazes!!!! Fizeram um torneio impressionante e, embora todos queríamos vê-los levantar a taça, ficamos com a alegria de tudo que nos deram e o orgulho de ver como defenderam a albiceleste com o coração — escreveu Messi, em story no Instagram.

A Argentina, que eliminou seleções como a Nigéria, o México e a Colômbia na campanha no Mundial, não conseguiu superar o time marroquino na final. Ainda assim, o reconhecimento do capitão da seleção principal ressalta o espírito competitivo dos jovens.

O Marrocos, inclusive, se classificou em primeiro lugar na fase de grupos — o que incluiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Brasil —, para se sagrar campeão mundial. Os marroquinos passaram por Coreia do Sul, Estados Unidos e França nos playoffs, até bater os argentinos na decisão.

Lionel Messi envia mensagem de apoio à seleção argentina Sub-20 após vice no Mundial (Foto: Reprodução)

Como foi Argentina x Marrocos?

Na etapa inicial, Marrocos foi superior em relação a Argentina e conquistou uma grande vantagem. Aos 11 minutos, Zabiri abriu o placar para a equipe africana com uma bela cobrança de falta no ângulo de Barbi. A Albiceleste tentou responder da mesma forma, mas uma batida de Carrizo saiu ao lado do gol defendido por Gomis. Aos 28 minutos, Marrocos ampliou o marcador após Maamma fazer grande jogada pelo lado direito e cruzar para Zabiri chegar finalizando e marcar seu 2º gol. Nos acréscimos, a Argentina quase descontou após Silvetti ser lançado em profundidade pelo lado direito, invadir a área e chutar cruzado tirando tinta da trave.

No segundo tempo, o Marrocos quase ampliou o marcador sobre a Argentina com Zabiri finalizando uma bola da intermediária e passando ao lado do gol de Barbi. A Albiceleste respondeu com Subiare aproveitando um cruzamento de Prestianni, mas o chute saiu por cima da meta defendida pro Gomis. No fim, Ramírez recebeu um cruzamento na área e cabeceou para defesa tranquila de Gomis. Os sul-americanos pressionaram, tiveram a posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras para superar a defesa marroquina.

