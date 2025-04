Messi fora do Inter Miami? Dono do clube dá pista sobre futuro

Com o contrato válido até o fim de 2025, o argentino Lionel Messi é prioridade do Inter Miami para uma possível extensão de vínculo futuramente. Foi o que disse o bilionário Jorge Mas, dono do clube da Flórida, em entrevista à rádio americana "Fútbol de Primera".

O empresário de origem cubana, responsável pela contratação do camisa 10, revelou que tem conversas em andamento por uma renovação de contrato com o craque e que tem o sonho de ver Messi atuar no novo estádio do Inter Miami, que deverá ficar pronto em 2026. Além disso, Jorge Mas revelou que espera também ter um dia o argentino como seu sócio no clube.

- A minha antecipação é que veremos Lionel Messi como capitão da equipe nesse estádio (nova arena do Inter Miami). Temos contrato com ele até o final de 2025, é uma decisão que toca a ele, no meu nome e do clube estamos conversando com ele sobre o futuro - disse o dono do Inter Miami, que completou:

- Já lhe disse que, quando se aposentar, será um dos sócios do Inter Miami, junto comigo, com meu outro sócio e o David Beckham (também proprietário do Inter Miami). Messi veio para fazer esse projeto crescer. Há um antes e um depois da chegada dele na MLS.

Messi no Inter Miami

Messi chegou em 2023 ao Inter Miami, e no mesmo ano conquistou a Copa das Ligas, competição disputada entre times da MLS e do Campeonato Mexicano. O troféu é o único conquistado pelo argentino desde a chegada nos Estados Unidos.

Inclusive, ao marcar no empate em 1 a 1 contra o Toronto, no último domingo (6), o craque se tornou o jogador com o maior número de participações em gols pelo clube estadunidense, ultrapassando o compatriota Gonzalo Higuaín.