Colo-Colo x Fortaleza: relembre jogos da Libertadores encerrados antes dos 90 minutos

A primeira rodada da Conmebol Libertadores da América ficou marcada por um episódio negativo. A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, realizada nesta quinta-feira (10), no Chile, foi encerrada antes dos 90 minutos devido a uma confusão generalizada entre torcedores e a polícia local.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que uma partida da competição terminou antes do tempo regulamentar. O Lance! relembra outros dois casos, incluindo um envolvendo uma equipe brasileira, em que o árbitro precisou encerrar o jogo de forma antecipada.

Boca Juniors x River Plate - 2015

O clássico histórico entre Boca Juniors e River Plate, válido pela semifinal da Conmebol Libertadores, também terminou de forma controversa. Em dois jogos tensos, o River levou a melhor e avançou à final. Na partida de ida, disputada no Monumental de Núñez, o time da casa venceu por 1 a 0, com gol do uruguaio Carlos Sánchez, ex-Santos.

O duelo de volta, no entanto, ficou marcado por cenas lamentáveis. No retorno do intervalo, jogadores do River Plate foram atacados com spray de pimenta por torcedores do Boca Juniors na Bombonera. O jogo foi interrompido por mais de uma hora, até que o árbitro decidiu encerrá-lo oficialmente.

O episódio ainda ganhou repercussão por outro motivo: durante o confronto, um drone sobrevoou o estádio carregando um "fantasma" com a letra "B", em alusão ao rebaixamento do River Plate para a segunda divisão em 2011.

Alguns dias depois, a Conmebol puniu o Boca Juniors com a eliminação do torneio, uma multa de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 600 mil na época) e a obrigação de atuar com portões fechados em suas próximas quatro partidas como mandante em competições organizadas pela entidade, como a Libertadores e a Sul-Americana. Além disso, o clube argentino também ficou proibido de contar com sua torcida nas quatro partidas seguintes como visitante.

Cerro Porteño x Cruzeiro - 2008

Em duelo válido pela Pré-Libertadores, as equipes se enfrentavam no estádio Defensores del Chaco quando a partida precisou ser encerrada devido à ação da torcida.

A equipe Celeste vencia por 3 a 2, com gols de Thiago Heleno, Marcelo Moreno e Ramires. Aos 25 minutos do segundo tempo, o árbitro Carlos Chandía decidiu encerrar o jogo após torcedores do Cerro Porteño começarem a arremessar pedras em direção ao campo.

Diante do ocorrido, a Conmebol optou por manter o placar em favor da equipe visitante, considerando que mais de dois terços do tempo regulamentar já haviam sido disputados.

Partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida após invasão de torcedores (Foto: Javier Torres/AFP)

O que aconteceu em Colo-Colo x Fortaleza?

A invasão dos torcedores chilenos em campo foi motivada por duas fatalidades que aconteceram antes do jogo, nos arredores do Estádio Momental. De acordo com a imprensa chilena, duas pessoas morreram após serem atropeladas por polícias.

A paralisação da partida excedeu os 45 minutos previsto no regulamento para o recomeço do jogo. Sem condições de continuar com as ações em campo, a arbitragem optou pela suspensão do confronto. Posteriormente, a Conmebol divulgou o cancelamento da partida.

Com o atual cenário, ainda não é certo se Colo-Colo e Fortaleza vão jogar os últimos 20 minutos de jogo. Conforme o regulamento da Conmebol, o cancelamento da partida pode apontar uma vitória da equipe brasileira por 3 a 0, configurando um W.O.

Determinada situação só acontecerá se a equipe chilena for considerada culpada pelo ocorrido. Tudo dependerá do julgamento da Conmebol, que ainda não deu mais detalhes sobre o caso.