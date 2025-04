O Brentford inovou para fazer uma campanha voltada para a conscientização sobre a saúde cardíaca. Inspirados por Mikkel Damsgaard, que participa de uma iniciativa anual chamada de "Football Jersey Friday" (sexta-feira da camisa de futebol em português), na Dinamarca, o clube inglês pediu para seus jogadores utilizarem camisas de outros times.

Isso mesmo que você leu. O Brentford deixou seus atletas escolherem as camisas favoritas da coleção para chegar ao treino da quinta-feira (10) no CT do clube. Diversos times e seleções foram vistos, com destaque para a camisa da Copa de 94, de Roberto Baggio, da Itália, pelo técnico Thomas Frank. Camisas de Portugal, Alemanha, entre outros, também roubaram a cena.

A iniciativa teve como o intuito de promover, acima de tudo, a parceria do Brentford com o Heart of West London, visando aumentar a conscientização sobre a saúde cardíaca e motivando as pessoas a fazerem exames com mais frequência. A equipe usou o slogan "perto de nossos corações", com alusão ao fato de que os escudos das camisas ficam no mesmo lado do órgão.

Veja as camisas que os jogadores do Brentford escolheram 👕

No meio da tabela da Premier League e com poucas rodadas para o fim, o Brentford viva clima leve, uma vez que se encontra longe da disputa contra o rebaixamento. A equipe, porém, também se encontra longe de brigar por vaga em competições europeias.

O próximo compromisso dos comandados de Thomas Frank será contra o Arsenal, atual vice-líder, fora de casa. A partida está marcada para acontecer neste sábado, dia 12, às 13h30 (de Brasília).