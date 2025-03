O futebol ganhou um aliado e tanto com o crescimento das redes sociais. Quem se beneficiou recentemente disso foi o Manchester United, que encontrou uma verdadeira joia em Joseph Junior Andreou Gabriel, o 'Kid Messi'. Apadrinhado por Cristiano Ronaldo, o jovem jogador fará 15 anos e está prestes a estrear pelo Sub-18 da equipe inglesa.

A fama de 'JJ' Gabriel se deu graças a um vídeo que viralizou nas web. Nele, o jovem se entitulou de 'Kid Messi' e mostrou suas habilidades com a bola. Ele chegou ao United junto com Cristiano Ronaldo Jr., filho de CR7, e passou a ser acompanhado de perto pelo astro português.

Ao lado de Cristiano Ronaldo Jr, JJ Gabriel despertou o interesse de CR7, que lhe acolheu em seu tempo de Inglaterra. Imagens publicadas na época mostram o garoto diversas vezes na casa da família portuguesa. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, JJ já tem contrato com a Nike, marca que também patrocina Cristiano.

Cristiano Ronaldo Jr ao lado de 'JJ' Gabriel, o Kid Messi, em apresentação no Manchester United - Foto: Reprodução

Aos 14 anos, Kid Messi já contribuiu com 15 gols e seis assistências na temporada. Inglês, já estreou pela seleção Sub-15 da Inglaterra. Ao completar 16 anos em 2026, estará apto a obter seu passaporte da União Europeia e, com isso, pode deixar o United a qualquer momento. Informações do jornal 'Daily Mail' indicam que times como Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid já monitoram sua situação.

