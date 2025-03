Em jogo eletrizante e com duas viradas, o Real Madrid venceu o Leganés por 3 a 2 e encostou na liderança da La Liga. O confronto foi válido pela 29ª rodada e aconteceu no Santiago Bernabéu, em Madrid, capital da Espanha. Os gols dos Merengues foram marcados por Mbappé e Bellingham, enquanto Diego Garcia e Dani Raba anotaram para o Leganés.

Com o resultado, o Real Madrid alcança a pontuação do líder Barcelona, porém permanece na segunda posição de La Liga. O Leganés, por outro lado, não conseguiu somar pontos na rodada e permanece na zona de rebaixamento do campeonato espanhol.

Real Madrid x Leganés: como foi o jogo?

O jogo começou devagar, muito estudado, e subiu em intensidade durante o primeiro tempo. O Real Madrid era dominante e ficava com a bola na maior parte do tempo, chegando mais à meta de Dmitrovic. Tal pressão deu resultado e os Merengues chegaram ao gol após Arda Güler sofrer falta na grande área e Mbappé converter belo pênalti de cavadinha.

Porém, sem deixar o Real Madrid respirar, o Leganés repôs a bola no meio de campo, e em segundos após a abertura do placar, o time fez uma bela jogada e empatou o jogo com Diego Garcia. Com a partida empatada, os Merengues ficaram perdidos e não conseguiram finalizar suas jogadas com o devido capricho, o que levou o adversário a se impor mais no jogo. Em contra-ataque, Dani Raba marcou o segundo do Leganés, que virou a partida.

Bellingham com a posse de bola em partida pelo Real Madrid. (Foto: Thomas Coex/AFP)

Já no segundo tempo, o Real Madrid começou com ataque total, e, aos dois minutos da segunda etapa, Bellingham empatou o jogo em um bate e rebate na pequena área do Leganés. O domínio não só continuou, como intensificou com com as entradas dos sul-americanos Vini Jr., Rodrygo e Valverde.

Em uma jogada rápida, Rodrygo roubou a bola no campo de ataque e sofreu falta na entrada da grande área. Mbappé e Fran García fizeram jogada ensaiada e o francês marcou o seu segundo gol da partida, assim, virando o jogo em favor do Real Madrid.

O que vem por aí?

O Real Madrid quer embalar e entra em campo novamente na próxima terça-feira (1) e enfrentará a Real Sociedad em jogo válido pela semifinal da Copa do Rei. A partida está prevista para acontecer às 16h30 (de Brasília) e acontecerá no Santiago Bernabéu. Já o Leganés, voltará a jogar no dia 7 de abril, contra o Osasuna, em jogo válido pela La Liga. O jogo irá acontecer às 16h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 3x2 Leganés

30ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: Sábado, 29 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP);

🕴️ Arbitragem: Pablo González Fuertes (árbitro); Israel Bárcena Rodríguez e Rubén Porras Rico (assistentes); Mario Melero López (VAR)

⚽ Gols: Mbappé (RMA 32'/1T), Garcia (LEG 33'/1T), Raba (LEG 41'/1T), Bellingham (RMA 1'/2T), Mbappé (31'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Asencio (RMA), Hernández (LEG), Garcia (LEG)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Lucas Vázquez; Asencio, Rudiger, Fran García; Arda Güler, Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim, Mbappé

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Neyou, Tapia; Juan Cruz, Raba, Oscar Rodríguez; Diego García