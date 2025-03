Tebas x Ancelotti: presidente de La Liga rebate técnico do Real Madrid

O conflito entre Javier Tebas e Ancelotti ganhou novo capítulo. Na manhã deste sábado (29), o presidente de La Liga descredibilizou declarações do treinador do Real Madrid na rede social "X". No próprio perfil, o dirigente usou três declarações, de 2020, 2021 e 2022, do italiano para atacá-lo. Desta vez, o tema foi o aumento das substituições dentro de campo.

Tebas usou falas antigas de Ancelotti sobre as substituições que acontecem dentro de campo durante o jogo. Em 2020, o treinador do Real Madrid defendeu a permanência das três substituições. Já em 2021 e 2022, Ancelloti se mostrou favorável à mudança para cinco substituições.

Veja o post de Tebas para Ancelotti na íntegra

"Bom dia, declarações interessantes 👇👇

Carlo Ancelotti quando estava no Everton: ´Na minha opinião pessoal, três substituições são suficientes para mudar o jogo. Ter cinco, não sei, acho que pode mudar a intensidade do jogo.´ Sky Sport 18 de dezembro de 2020

´Fazer alterações é complicado, porque mudo muitas vezes de ideias. Todos os que entraram no final estiveram muito bem. Isco, Camavinga, Jovic e Rodrygo mudaram a dinâmica do jogo. Com as cinco alterações temos vantagem, porque temos muita qualidade.´ Declarações de 19 de setembro de 2021 após a partida contra o Valencia

´Quando o jogo acaba, se tiveres energia em campo vais aproveitar. As cinco mudanças são boas para nós porque temos jogadores rápidos e poderosos para aproveitar os espaços´, lembrou Ancelotti, feliz com o desempenho total de sua equipe: ´A dinâmica é boa.´ ABC 29 de agosto de 2022, após a partida contra o Espanyol"

Entenda o confronto entre o presidente de La Liga e o técnico do Real Madrid

No dia 15 de março, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Villarreal em La Liga. O italiano protestou contra a decisão da organização de manter o horário e dia da partida, prometendo, inclusive, não entrar mais em campo caso isso se repita.

Segundo a federação internacional, o ideal para os atletas é um período de 72 horas sem partidas. Porém o Real foi obrigado a entrar em campo 66 horas após o fim do confronto com o Atlético de Madrid, pela volta das oitavas de final da Champions League.

A diretoria do Real Madrid já tinha publicado um comunicado polêmico por meio da RMTV, produtora audiovisual do clube. Segundo os mandatários, a Fifa será acionada para o amparo do descanso reduzido em relação ao intervalo dos compromissos do elenco nesta semana, menor do que o recomendado pela entidade máxima do futebol mundial. A ameaça merengue, inclusive, citou o presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, como inimigo principal.

- Isso é informação. O Real Madrid não vai voltar a jogar nunca mais sem ter 72 horas de descanso. E para isso, pedirá o amparo da Fifa. Não vamos permitir o atropelo de Tebas - disparou o clube.

Também em declaração na rede social "X", o presidente do Campeonato Espanhol ironizou a aspa do treinador italiano e exemplificou outra situação, desta vez, solicitada pelo próprio Real, como escudo para o entrevero.

- Carlo, tenho certeza que Emilio (Butragueño, diretor de relações do Real Madrid) te contou que La Liga colocou o jogo contra o Leganés, da próxima rodada, às 16h15 (locais) para te dar mais descanso antes da semifinal contra a Real Sociedad. Mas ele pediu para que passássemos o jogo para as 21h - imagino que com seu conhecimento e autorização - para ajudar aos jogadores que voltam da Data Fifa. E agora terão menos de 72 horas entre o apito final de sábado e o início da semifinal de terça! Que passe à final o melhor. Saudações - disparou o mandatário em sua rede social.

