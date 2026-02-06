Declan Rice: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

O Arsenal vive uma grande temporada em 2025/26 e se consolidou como uma das forças mais consistentes do futebol europeu. A equipe de Mikel Arteta foge do modelo baseado em estrelas isoladas e aposta em um funcionamento coletivo, com dinâmicas bem definidas e alto nível de organização. Ainda assim, mesmo em um sistema que dilui protagonismos, alguns jogadores conseguem se destacar. E esse é exatamente o caso de Declan Rice.

Âncora do meio-campo dos Gunners, Rice é peça central na engrenagem do time. Destro, com 27 anos, 1,88 m de altura e atuando como meia-central, o inglês se tornou um dos grandes pilares do Arsenal dentro e fora de campo. Conseguir se sobressair em uma equipe que prioriza o coletivo é um feito considerável – e Rice faz isso com naturalidade. Avaliado em cerca de 120 milhões de euros, ele figura entre os jogadores mais caros do mundo, sendo o 12º no ranking global e o quarto inglês mais valioso da atualidade. A pergunta, portanto, é inevitável: Declan Rice vale tudo isso? Confira a análise está no quadro "Esse jogador é craque ou só mídia?" ⬇️

Começo da caminhada de Declan Rice 👣

Nascido em 1999, em Londres, Declan Rice iniciou sua trajetória no futebol ainda criança, nas categorias de base do Chelsea. Foi lá, a partir de 2006, que deu seus primeiros passos e construiu uma amizade que atravessaria os anos, com Mason Mount, futuro companheiro de seleção inglesa. A passagem pelos Blues, no entanto, terminou de forma precoce, já que, em 2013, Rice foi dispensado e rumou para os Hammers.

Após um período de testes, Rice acertou com o West Ham, clube onde, de fato, começaria a moldar sua identidade como jogador. Em apenas dois anos na academia, assinou seu primeiro contrato profissional, em 2015, embora ainda alternasse entre as equipes Sub-18 e Sub-23. A entrada definitiva no futebol profissional ocorreu em 2017, quando fez sua estreia oficial em 19 de agosto, na derrota para o Southampton, iniciando uma trajetória que ganharia contornos históricos no clube londrino.

Lugar na galeria de ídolos do West Ham ⚒️

Mesmo vivendo hoje seu auge no Arsenal, é impossível compreender Declan Rice sem passar por sua história no West Ham. O impacto foi imediato. Ainda muito jovem, o meio-campista rapidamente acumulou minutos, atingindo a marca de 50 jogos pelo clube antes mesmo de completar 20 anos.

Em janeiro de 2019, veio um momento simbólico: seu primeiro gol pelo clube foi justamente contra o Arsenal, atual equipe. Na ocasião, o West Ham venceu por 1 a 0, com Rice sendo eleito o melhor jogador da partida. O episódio serviu como cartão de visitas para o futebol inglês, evidenciando não apenas sua capacidade defensiva, mas também sua leitura de jogo, presença física e liderança precoce.

Declan Rice, em seus primeiros anos no West Ham (Foto: Divulgação/West Ham)

A temporada seguinte consolidou essa ascensão. Rice passou a ser visto como um meio-campista completo, com forte capacidade de recuperação, mas também qualidade na saída de bola e condução. Foi indicado ao prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA, acabou superado por Raheem Sterling, mas, internamente, foi eleito pelos companheiros como o Jogador do Ano do West Ham, além de receber o prêmio de Melhor Desempenho Individual – novamente pela atuação diante do Arsenal.

Em dezembro de 2019, com apenas 20 anos, Rice vestiu a braçadeira de capitão pela primeira vez. A partir dali, deixou de ser apenas promessa e passou a ser referência. O West Ham viveu um período de crescimento competitivo, culminando na campanha de destaque que levou o clube ao sexto lugar da Premier League, na temporada 2020/21, superando equipes como Arsenal e Tottenham. Rice foi protagonista, atuando em praticamente todos os jogos e assumindo papel central no meio-campo.

A consolidação definitiva veio entre 2021 e 2023. Rice estreou em competições europeias, foi eleito para a equipe do ano da Europa League e, após a aposentadoria de Mark Noble, assumiu a braçadeira de capitão em definitivo. O auge aconteceu na temporada 2022/23, quando liderou o West Ham ao primeiro título europeu de sua história, a Conference League. Além da conquista inédita, foi eleito o melhor jogador da competição pela Uefa. Ao todo, deixou o clube com 245 jogos, 15 gols e 13 assistências, entrando para a galeria de ídolos dos Hammers.

Astro consolidado no Arsenal 🔴⚪

A transferência para o Arsenal, em 2023, representou um salto natural. Contratação mais cara da história do clube, Rice chegou com status de líder e a missão de elevar o nível competitivo do elenco de Mikel Arteta. Desde então, não apenas correspondeu às expectativas, como expandiu seu repertório técnico.

Nos Gunners, Rice deixou de ser exclusivamente um volante de contenção. Passou a atuar também como interior, participando mais da construção ofensiva, avançando linhas e chegando à área adversária. Os números refletem essa evolução: são 136 jogos, 20 gols e 28 assistências com a camisa do Arsenal. Nos dias de hoje, Rice é figurinha carimbada no meio-campo da equipe, sendo titular absoluto e um dos grandes protagonistas da equipe.

Declan Rice comemorando gol contra o Real Madrid pela Champions (Foto: Reprodução/Arsenal)

O momento mais emblemático dessa nova fase veio na Champions League. Diante do Real Madrid, nas quartas de final, Rice marcou dois gols de falta direta, algo inédito em partidas de mata-mata da competição. O confronto mostrou o dom decisivo do jogador: em sua carreira, nunca havia marcado um gol de falta sequer, e contra o Real Madrid, na Champions League, onde a equipe espanhola é absoluta, Declan Rice marca não só um, mas dois golaços de falta para trucidar o adversário e pular para as semifinais da competição.

Um dos rostos da geração da Inglaterra 🏴

Na seleção inglesa, Declan Rice também ocupa papel central. Após defender as categorias de base e até a equipe principal da República da Irlanda em partidas amistosas, o meio-campista optou oficialmente por representar a Inglaterra em 2019. A decisão foi seguida de rápida integração ao elenco comandado por Gareth Southgate.

Desde então, Rice se tornou presença constante. Foi titular absoluto na campanha da Euro 2020, formando uma dupla sólida no meio-campo com Kalvin-Phillips e atuando em todas as partidas até a final. Repetiu o protagonismo na Copa do Mundo de 2022 e voltou a ser vice-campeão europeu na Euro 2024, confirmando sua importância em torneios de alto nível. Ao todo, pela seleção inglesa, o jogador soma 72 jogos, seis gols e seis assistências.

Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias (Foto: Ben Stansall/AFP)

Mas afinal, Declan Rice é craque ou é só mídia?

Aos 27 anos, o jogador inglês vive um dos melhores momentos da carreira. Com o Arsenal em grande fase, brigando na Premier League, na Champions League e também nas copas domésticas, Declan Rice se destaca como uma das engrenagens que fazem o time funcionar.

No entanto, ao observar seu valor de mercado – estimado em 120 milhões de euros – surge um questionamento. Declan Rice é, sim, um grande jogador, mas o fato de ser inglês pesa sob os holofotes. Além de um título da Conference League com o West Ham – um feito relevante – e uma Community Shield com o Arsenal, o meio-campista ainda não soma grandes honrarias na carreira.

Além disso, Declan Rice nunca foi, de fato, o grande protagonista, o grande nome, o grande rosto e personagem de uma equipe. No West Ham, dividia o posto de liderança com outros nomes do elenco; no Arsenal, segue em cenário semelhante. Desta forma, apesar de ser um dos grande meio-campistas da Premier League, Declan Rice ainda carrega a percepção de ser mais mídia do que craque.

Prestes a completar 28 anos e peça importante de um Arsenal dominante, Declan Rice tem a oportunidade de inverter essa narrativa. A consolidação no auge da idade pode ser determinante para se afirmar mais como craque do que como símbolo midiático.

