Endrick leva web à loucura com gol pelo Real Madrid: ‘Craque’

Endrick abriu o placar para o Real Madrid diante da Real Sociedad nesta quarta-feira (25), em duelo válido pela ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha, no estádio Anoeta. O brasileiro começou a partida entre os titulares, aproveitando ausência de Kylian Mbappé, que se recupera de cirurgia dentária.

O gol do camisa 16 saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. Jude Bellingham acertou lançamento do campo de defesa para encontrar Endrick no mano a mano com o defensor. O atacante conseguiu belo domínio, invadiu a área e bateu de esquerda, com a parte externa do pé, para acertar o canto inferior de Remiro.

Via redes sociais, torcedores celebraram o gol do brasileiro. No "X" (antigo Twitter), internautas elogiaram o jogador, chamando-o de "craque", "absurdo", entre outros. Além disso, muitos alfinetaram o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, pedindo mais oportunidades para o jovem de 18 anos.

Confira abaixo comentários sobre o gol de Endrick em Real Sociedad x Real Madrid

