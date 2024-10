Messi detona gramado em empate da Argentina contra a Venezuela

Lionel Messi, em ação na partida Venezuela x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN BARRETO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 11:27 • Venezuela

No empate em 1 a 1 entre Venezuela e Argentina, desta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi fez duras críticas sobre o gramado do Estádio Monumental de Maturín, referindo-se ao mau estado do campo de jogo. O local foi atingido por uma forte chuva, que prejudicou o desempenho de ambas equipes.

- O jogo foi muito feio, não conseguíamos fazer dois passes consecutivos. A água parava a bola. O campo não nos ajudou a fazer o que queríamos - relatou Lionel Messi, capitão da seleção da Argetina, em entrevista à "TyC Sports".

- Tivemos que fazer mais um jogo que não havíamos preparado, mas que já sabemos: brigar pela segunda bola, vencer os duelos, jogar com o erro do adversário e não arriscar muito. Não sei se conseguiria jogar atrás, no primeiro tempo fizemos alguns passes para trás, a água parou a bola e dificultou para nós o jogo que tínhamos que fazer neste campo - analisou o camisa 10.

O gramado encharcado pela forte chuva em Maturín atrasou o início da partida, mas mesmo assim, qando a bola rolou, o jogo ficou muito prejudicado pelo estado do campo. Diante das circunstâncias, a seleção argentina abriu o placar logo aos 12 minutos, quando o goleiro Romo rebateu a bola para o centro da área. No bate e rebate, Otamendi emendou de primeira e abriu o placar.

Apesar do empate, a Argentina segue na liderança das Eliminatórias para o Mundial. A Albiceleste soma 19 pontos e não pode ser ultrapassada, tendo em vista que a Colômbia perdeu para a Bolívia por 1 a 0, fora de casa. Agora, a seleção de Lionel Scaloni volta a entrar em campo na próxima terça-feira (15), em Buenos Aires, quando recebe a Bolívia.

