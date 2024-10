Almada estreia como titular e tem atuação discreta pela Argentina

Almada foi titular pela primeira vez com a Argentina (Foto: Juan Barreto/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 03:00 • Monagas (VEN)

Thiago Almada fez o primeiro jogo entre os titulares pela seleção argentina. O meia do Botafogo esteve em campo durante 58 minutos (45 minutos mais os acréscimos) no empate com a Venezuela, pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

➡️ Com campo castigado, Venezuela e Argentina empatam nas Eliminatórias da Copa

Se por um lado o torcedor ficou empolgado com o jogador do Botafogo em campo, ao final da participação do meia, o sentimento foi o oposto. Almada não esteve no melhor dia.

Thiago Almada fez uma partida apagada vestindo a camisa da Argentina. Isso fez com que o técnico Lionel Scaloni substituísse o meia do Botafogo no logo intervalo.

Em termos numéricos, apenas a quantidade de passes certos de Almada empolgou. De 13 tentados, o meia acertou 11. No mais, o jogador do Botafogo deu apenas um passe decisivo e ganhou dois duelos de oito.

⚽ THIAGO ALMADA X VENEZUELA:

⏰ 45 mins jogados

✅ 1 passe decisivo

⚔️ 2/8 duelos ganhos

❌ 0/2 dribles certos

🎯 11/13 passes certos

Argentina empatou com a Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Juan Barreto/AFP)

Na próxima terça-feira (15), Thiago Almada terá uma nova oportunidade para empolgar com a camisa da Argentina. A Albiceleste entra em campo para enfrentar a Bolívia, às 21h, no Estádio Monumental de Núñez.