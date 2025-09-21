Clássico entre Olympique de Marselha e PSG é adiado; entenda

O duelo entre Olympique de Marselha e PSG, deste domingo (21), às 15h45 (de Brasília), foi adiado devido a variações extremas das condições climáticas, segundo informações da "AFP". A partida, válida pela quinta rodada da Ligue 1, foi prorrogada porque "pode haver chuvas fortes com riscos significativos de alagamentos urbanos" nos arredores do Estádio Vélodrome. A nova data do jogo ainda não foi divulgada.

— O jogo foi adiado porque pode haver chuva forte com riscos significativos de escoamento urbano dentro e ao redor do Vélodrome, com capacidade para 65 mil pessoas, que deveria estar lotado. A região de Bouches-du-Rhône está em alerta laranja devido à chuva, inundações e tempestades — disse Georges-François Leclerc, prefeito da região francesa.

Como chegam Olympique de Marselha e PSG?

O clássico entre PSG e Olympique de Marselha, adiado neste domingo, agita a quinta rodada da Ligue 1. Conhecido como Le Classique, esse será o primeiro clássico que os parisienses disputarão após vencer a Champions League, algo que só os rivais tinham conseguido, em 1993. Agora, com Paris Saint-Germain se estabelecendo como o maior clube francês, a rivalidade ganhou peso maior ao Marselha, que busca bater de frente com o domínio vermelho e azul.

Na atual edição da Ligue 1, o PSG começou com 100% de aproveitamento e já na liderança do campeonato, com 12 pontos. Já o Olympique teve início irregular, marcado por brigas no vestiário e ocupa a sétima posição, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas).

