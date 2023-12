⚽COMO FOI A PARTIDA?

Fora de casa, o Real Madrid dominou a posse de bola na partida, mas não conseguiu penetrar na defesa do Alavés. Mesmo com Kroos e Modric na armação, os atacantes Rodrygo e Brahim Diaz não tiveram grandes oportunidades para marcar e apostaram em chutes de fora da área, mas que não ameaçaram a meta do goleiro Antonio Sivera no primeiro tempo.