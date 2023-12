Nos 45 minutos finais do confronto, o Real Betis ampliou o poder ofensivo e foi mais incisivo no restante da partida. No apagar das luzes, faltando dois minutos para o duelo ir para os acréscimos, Germán Pezzella recebeu a bola do escanteio, chutou e estufou o fundo da rede para sacramentar o placar.