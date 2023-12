O Cádiz empatou com a Real Sociedad em 0 a 0 nesta quinta-feira (21), em partida válida pela 18ª rodada de LaLiga, no estádio Nuevo Mirandilla. Com este resultado, Los Txuri-urdin somam 31 pontos na sexta posição da tabela. Já Los Piratas se colocam na 17ª colocação, com 15 unidades.