O primeiro tempo foi marcado pelo ataque constante do Al Hilal em cima do Abha e logos nos 18 minutos, Sergej Millinkovic finaliza com o pé esquerdo e atinge o canto inferior esquerdo, marcando para o time da casa. Sete minutos depois, em uma cobrança de pênalti, Aleksandar Mitrovic converteu aumentando o placar para o time de Jorge Jesus. O adversário teve oportunidades, mas não conseguiu aproveitar.