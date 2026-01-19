Brahim se pronuncia após pênalti perdido na final da Copa Africana

O meia-atacante Brahim Díaz assumiu publicamente a responsabilidade pelo pênalti desperdiçado na derrota do Marrocos para o Senegal na final da Copa Africana de Nações. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19), o jogador do Real Madrid pediu desculpas pelo erro ocorrido já nos acréscimos do segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0.

A decisão foi disputada no domingo (18). O pênalti, sofrido e cobrado pelo próprio Brahim, foi defendido pelo Édouard Mendy, goleiro senegalês. Sem gols no tempo regulamentar, o confronto seguiu para a prorrogação, quando Papa Gueye marcou o gol que garantiu o segundo título do Senegal na história da competição.

Pedido de desculpas nas redes sociais

Em texto publicado após a final, nesta segunda-feira (19), Brahim direcionou a mensagem aos torcedores marroquinos, falou sobre o erro no lance decisivo e destacou o apoio recebido ao longo do torneio.

– Minha alma está doendo. Sonhei com esse título por todo o amor que vocês me deram, por cada mensagem, por cada demonstração de apoio que me fez sentir como se não estivesse sozinho. Lutei com tudo que tinha, com o coração primeiro – escreveu o jogador, que voltou a abordar diretamente o pênalti perdido e o impacto do resultado.

– Falhei ontem, assumo total responsabilidade, e peço desculpas do fundo do meu coração. Vai ser difícil eu levantar, porque essa ferida não cicatriza fácil, mas vou tentar. Não por mim, mas por todos os que acreditaram em mim, e por todos os que sofreram comigo – afirmou.

Pênalti perdido por Brahim Díaz na final da Copa Africana de Nações (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Protesto em campo e decisão na prorrogação

A marcação do pênalti a favor do Marrocos provocou protesto da seleção senegalesa. O técnico Pape Thiaw chegou a pedir que seus jogadores deixassem o gramado, mas a equipe retornou após intervenção do capitão Sadio Mané. A Fifa condenou o abandono momentâneo de campo e indicou a possibilidade de punições aos envolvidos.

Após a defesa da penalidade, o Senegal manteve o confronto equilibrado até a prorrogação, quando definiu o título com gol de Papa Gueye no primeiro tempo extra.

Destaque individual na campanha

Apesar do vice-campeonato, Brahim Díaz terminou a Copa Africana de Nações como artilheiro da competição, com cinco gols em sete partidas. O jogador foi a principal referência ofensiva do Marrocos ao longo do torneio e agora retorna ao Real Madrid após a disputa da final.

Brahim Díaz recebe prêmio de artilheiro da Copa Africana de Nações (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

