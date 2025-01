Dele Alli, de 28 anos, foi anunciado como o novo reforço do Como, equipe da primeira divisão italiana, com vínculo até junho de 2026, com possibilidade de ampliação por mais um ano. O atleta não atua em uma partida profissional há duas temporadas.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista detona protocolo antirracista da La Liga após jogo do Barcelona: ‘É fraquíssimo’

Anunciado pelo Como no domingo (19), Dele está participando de treinamentos com a equipe principal desde dezembro de 2024. O time, treinado pelo ex-jogador Cesc Fàbregas, é o décimo terceiro colocado no Campeonato Italiano, com 22 pontos em 21 partidas.

A última partida oficial de Dele foi no dia 26 de fevereiro de 2023, quando atuou pelo Besiktas contra o Antalyaspor, pela liga nacional. Pelo Everton, o meia foi emprestado para o futebol turco por uma temporada, e não tem vínculo com o clube inglês desde a temporada passada.

continua após a publicidade

Carreira de Dele Alli

Nascido em 1996, Dele Alli foi formado pelo Milton Keynes Dons, time da sua cidade local, aos 15 anos. Após quatro temporadas na terceira divisão inglesa, o meia acertou com o Tottenham, em um acordo de 5 milhões de libras.

Grande destaque do Tottenham entre 2015-16 e 2017-18, Dele viveu os melhores anos da sua carreira, sendo considerado uma das maiores revelações da geração dele no futebol inglês. Com a camisa dos Spurs, o meia atuou em 269 partidas, com 67 gols e 57 assistências. Pela seleção inglesa, participou de 37 jogos, além de três bolas na rede.

continua após a publicidade

Em julho de 2023, Dele realizou um pronunciamento histórico, em entrevista ao programa "The Overlap", da Inglaterra. Questionado sobre os problemas que enfrentou ao longo da carreira, ele revelou que foi abusado sexualmente e traficava drogas durante a infância. Entre os detalhes da vivência conturbada, o jogador detalhou a influência em sua saúde mental e afirmou que pensou em se aposentar dos gramados aos 27 anos.

— Aos seis anos, uma amiga da minha mãe, que ia muito para casa, abusou de mim. Minha mãe era alcoólatra e isso aconteceu quando ela tinha seis anos. Eles me mandaram para a Nigéria (família paterna) para aprender disciplina e depois me mandaram de volta — relatou o jogador, em 2023.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional