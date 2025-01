Santos: saiba o que travou a negociação para trazer Neymar

O retorno de Neymar ao Santos é um sonho que ainda enfrenta obstáculos significativos. Embora o Peixe esteja otimista - o clube trabalha com as possibilidades de um empréstimo curto e acena também com um contrato definitivo, caso ele consiga sua rescisão com o Al Hilal.

A situação contratual do jogador com o clube saudita é o maior empecilho para o retorno do Menino da Vila. O clube, que não inscreveu Neymar na Liga Saudita devido à forma física de Neymar e ao fato de ele ocupar uma vaga de jogador estrangeiro, não está disposto a rescindir o contrato do jogador, que vai até junho deste ano. Neymar também não aceita encerrar seu vínculo sem receber o valor referente ao restante do contrato.

Embora o Al Hilal deseje contar com Neymar no Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano, o brasileiro busca retomar sua carreira em um clube onde possa jogar regularmente. Desde sua transferência para o time saudita, Neymar disputou apenas sete partidas e marcou um gol.

Para viabilizar a negociação, o Santos trabalha com um modelo financeiro inovador, que inclui salário base alto e bônus atrelados a ações comerciais, vendas de camisas e participação em receitas de novos patrocinadores, produtos e tudo que o clube puder capitalizar com a imagem de Neymar.

Um fator que ajuda o Santos é ter na gerência de marketing do clube Armênio Neto. Próximo da família Neymar, Neto trabalhou no Santos na primeira passagem do craque pelo Peixe e foi o responsável por construir o plano de carreira que permitiu que Neymar ficasse no Alvinegro Praiano até 2013. Muito pelos contratos publicitários firmados entre clube, jogador e patrocinadores na ocasião.

Enquanto Neymar não resolve sua situação com o Al Hilal, o Santos mantém a esperança de um retorno em junho, quando seu contrato atual se encerra.