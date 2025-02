A temporada de Bruno Guimarães pelo Newcastle superou as expectativas dos torcedores alvinegros. O meio-campista assumiu um papel de liderança crucial nos jogos de 2024-25 e tem sido um dos pilares no esquema de Eddie Howe.

As grandes atuações do camisa 39, dividindo o setor central do campo com o italiano Sandro Tonali, influenciaram diretamente no crescimento dos Magpies. Levando a braçadeira de capitão, o jogador entrou em campo no duelo com o Arsenal, o qual sua equipe venceu por 2 a 0 e se qualificou à decisão da Copa da Liga Inglesa.

O adversário ainda não está definido - Liverpool e Tottenham duelam nesta quinta-feira (6) -, mas Bruno vive a expectativa por um momento especial. Caso o time erga a taça em Wembley, o brasileiro será o primeiro capitão desde 1954-55 a erguer um troféu a nível nacional, excetuando conquistas de segunda divisão.

Na ocasião, quem conduzia a braçadeira do Newcastle era o defensor escocês Jimmy Scoular. Em decisão diante do Manchester City, Jackie Milburn, Bobby Mitchell e George Hannah marcaram e garantiram a vitória por 3 a 1 sobre os Cityzens. Desde então, as conquistas nacionais se reduziram a quatro Championships: 1964-65, 1992-93, 2009-10 e 2016-17.

O Newcastle ainda ergueu duas taças continentais: a Taça das Cidades com Feiras de 1968-69 e o Torneio Anglo-Italiano de 1973. Curiosamente, o capitão da primeira também era escocês: Bobby Moncur, que somou três gols nos jogos de ida e volta da final diante do húngaro Újpest.

Bruno Guimarães disputou cinco dos seis jogos dos Magpies na Copa da Liga Inglesa. Sua única ausência aconteceu no jogo de ida diante do Arsenal, já que cumpria suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Nas estatísticas, deu uma assistência, já nas quartas, diante do Brentford, em vitória por 3 a 1.

🔢 Estatísticas de Bruno Guimarães, do Newcastle, na Copa da Liga Inglesa

⚽ 5 jogos

⌛ 326 minutos em campo

📤 1 assistência

⬆️ 48 ações ofensivas com a bola

✅ 84% de acerto no passe

🧠 78% de acerto em passes no terço final do campo

🔙 3,8 bolas recuperadas por jogo

Com a dobradinha sobre os Gunners, o Newcastle está garantido na decisão da Copa da Liga. O adversário será definido nesta quinta-feira: Liverpool e Tottenham se enfrentam em Anfield, com os Spurs defendendo vantagem de um gol. A final acontecerá no dia 16 de março, no Wembley Stadium, em Londres.