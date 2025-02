Marcelo, ídolo do Real Madrid e do Fluminense, anunciou aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (6). O lateral de 36 anos estava sem clube após deixar o Tricolor por uma polêmica envolvendo o técnico Mano Menezes, e aguardou o fim da janela de transferências para oficializar o fim da trajetória. Cristiano Ronaldo, ex-companheiro do brasileiro no futebol espanhol, publicou um post sobre o ex-jogador de nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Marcelo se aposenta: a repercussão na Espanha e nos jornais estrangeiros

Ao lado de Cristiano Ronaldo, Marcelo viveu os melhores anos de sua carreira com a camisa do Real Madrid. Ao todo, foram 334 partidas disputadas pela parceria formada pelos craques. No seu Instagram pessoal, o português agradeceu a companhia do brasileiro no clube merengue; veja abaixo ⬇️

— Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida — escreveu CR7, sobre Marcelo.

continua após a publicidade

Carreira de Marcelo

Foram mais de 700 partidas realizadas, somando as passagens por Fluminense, Real Madrid e Seleção Brasileira, além da breve experiência no Olympiacos, da Grécia. Por títulos, Marcelo conquistou cinco Champions League e quatro Mundiais de Clubes pelo Real Madrid; uma Libertadores da América, pelo Fluminense; e uma Copa das Confederações, pela Seleção Brasileira, entre outras inúmeras taças.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade