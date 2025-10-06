Veja o que o Corinthians precisa para se livrar da luta contra o Z-4
Timão ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão
O Corinthians venceu o Mirassol no último sábado (4), por 3 a 0, e se distanciou da luta contra o Z-4. A equipe de Dorival Júnior chegou a 33 pontos na tabela do Brasileirão e ocupa a 12ª colocação, com 27 jogos, oito acima do Vitória, primeiro clube na zona de rebaixamento.
O Timão voltou a vencer após três jogos e foi o primeiro triunfo em casa pela competição em sete jogos disputados na Neo Química Arena. Os comandados de Dorival Júnior voltam a entrar em campo somente no dia 15, contra o Santos, na Vila Belmiro.
Restam 11 rodadas para o fim do Brasileirão, e a Fiel começa a fazer contas para saber o que o Corinthians aspira na competição nacional. Em 12º lugar, o Timão está na zona de classificação para a próxima Sul-Americana.
Para se salvar matematicamente da zona de rebaixamento, o Corinthians precisa alcançar 45 pontos, nota de corte média para clubes se salvarem do Z-4. Para isso, são necessárias quatro vitórias até o final do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Jogos restantes do Corinthians no Brasileirão
- Santos (F)
- Atlético-MG (C)
- Vitória (F)
- Grêmio (C)
- Red Bull Bragantino (F)
- Ceará (C)
- São Paulo (C)
- Cruzeiro (F)
- Botafogo (C)
- Fortaleza (F)
- Juventude (C)
Aproveitamento em casa
Para garantir a salvação, o Corinthians precisa melhorar o desempenho como mandante no Campeonato Brasileiro. O Timão tem a 16ª melhor campanha atuando em seus domínios, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
O clube alvinegro terá compromissos diretos na luta contra o Z-4. Até o final do Brasileirão, o Timão enfrentará três equipes da zona de rebaixamento: Fortaleza e Vitória, fora de casa, além de Juventude, na Neo Química Arena.
